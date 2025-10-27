Daniel Pereyra, la voz del boxeo sanjuanino y una trayectoria que lo cruzó con todos los mejores Querido en el ambiente, es presentador histórico de los festivales pugilísticos en la provincia desde hace más de 25 años.

Un millar y medio de peleas presentadas por el Picante. Todos, absolutamente todos los boxeadores contemporáneos de San Juan, fueron presentados por su voz. Ese timbre que anuncia fiesta, que depara emociones y que con los años, se convirtió en el clásico de la provincia. Daniel Pereyra cumplió ya 27 años siendo la voz de cuanto festival de boxeo y también de kick boxing se haga en estas tierrras. Y esta historia, merece ser contada.

Empezó casi como de casualidad. Es que el Dani, como le gusta que le digan, era parte de los equipos deportivos de Radio La Paz, de Radio Nacional. En esa década del 90, llegó a la concesión del Club Mocoroa un gremialista de Luz y Fuerza, Luis Giugni. Decidido a darle otra impronta, el propio Giugni lo fue a buscar a Pereyra en Radio Santa Lucía, donde estaba trabajando para proponerle ser el presentador de los festivales en el Mocoroa.

Daniel, emparentado con el deporte por haber sido futbolista en Alianza, Peñaflor y Atenas Pocito, relataba también, pero no se había focalizado jamás con el boxeo. Se animó. Se preparó y hace 27 años empezó. Fue una noche en la que Cecilia Román arrancó también y en la primera pelea profesional que Pereyra presentó fue Daniel ‘El Combo’ Montenegro su primer estelar.

Chino Maidana..

De ahí en más, no paró. Calcula que son más de 1.500 las peleas que ha presentado en los diferentes escenarios sanjuaninos. Con puntos altos e inolvidables como las defensas de Román y de Leonela Yudica, en el Cantoni. O la presentación del Acero Cali, también en el Coliseo máximo de San Juan. Precisamente de ese combate, nació una chance frustrada para Daniel: ‘Le gustó al equipo de Acero Cali lo que hice y me ofrecieron presentarlo en el Luna Park. Yo, encantado. Me preparé y justo cuando llegó el festival, me enfermé feo y me quedé con las ganas. Lo mismo fui a trabajar después al Luna Park pero fue relatando las peleas de Mauricio Muñoz y del Gringo Cabrera’.

Vio a todos los mejores. Se cruzó con los que hicieron historia en el boxeo del mundo y en la cobertura de este deporte: ‘Estuvo con la Locomotora Olivera, con la Tigresa Acuña, con Cecilia Duer, con el Chino Maidana, Maravilla Martínez, Sergio Palma, Gustavo Ballas, con los mejores afortunadamente. Y con los que son próceres como Carlos Irusta, Horacio Pagani, Osvaldo Príncipi, Walter Nelson. Compartir con ellos fue algo tremendo para mi’.

Locomotora Olivera.

Su pasión por el deporte nació dentro de la cancha. Hizo inferiores en Alianza y luego pasó al Atlético Peñaflor de San Martín. Estuvo tres años, ganó campeonatos, la Copa de Campeones y luego, desandando por Peñarol llegó finalmente a Atenas donde una seria lesión le truncó todo: ‘Me encantaba el fútbol. Pude disfrutar de amigos, conocí mucha gente y me quedé con las ganas de seguir. Ahí empezó el tema del periodismo deportivo. Me sumaron como oyente al equipo de La Paz, hice mi primer nota que fue con el técnico de Peñaflor, Omar Díaz.

Y luego, se desató un derrotero que me llevó por las tres AM de San Juan: Colón, Sarmiento y Nacional. En varias FM con coberturas tremendas como en La Voz siguiendo a todos los equipos de San Juan. Yo no esperaba nunca meterme en el boxeo y menos de presentador. Giugni me lo propuso, salió bien y hoy sé que fue una linda elección. Coseché amigos, fundamentalmente, lo demás es pasajero’.

Acero Cali.

EL OTRO DANIEL

A los 56 años, no es fácil el momento del Dani. Luchando desde hace rato con problemas de diabetes, ahora tiene que encarar el combate más complejo: un problema renal. No le sobran recursos pero quiere estar bien. Lo golpeó muy feo el fallecimiento de su papá en plena pandemia. Ni despedirlo pudo. Eso lo metió en una depresión feroz de la que milagrosamente lo sacó su ‘ahijado nieto’ que el mismo bautizó así. Un bebé de dos años que le devolvió las ganas de todo.

Además, la contención de su eterna compañera y el amor de sus tres hijos, ya le dio también su primer nieto. Con eso, es feliz. Volvió a su casa paterna, recuperó la vieja casa de la Villa El Pino y quiere estar bien.

“Ahora solamente estoy haciendo algunas salidas para una radio de Córdoba. En San Juan, radio nada por ahora. Estoy con los festivales de boxeo y de kick boxing, preparando uno que llega de nivel nacional el 9 de noviembre. Me las arreglo, no me sobra pero tampoco me falta. Soy feliz con los míos, con lo que hago y con lo que pude conocer’.

Nunca pensó que haría algo de historia en San Juan convirtiéndose en el único presentador de box: ‘Fue algo que nació de la nada y que me dio todo. Vi al mejor que es para mi arriba de un ring, Omar Narvaez. Un fenómeno. Compartí con tipos que son un libro abierto. Hice amigos, más no puedo pedir’.