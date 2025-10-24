De Albardón para el mundo: Santiago Flores fue campeón mundial de levantamiento de pesas en Brasil El pesista albardonero logró ese hito histórico para San Juan en Camboriú.

El Campeonato Mundial de Levantamiento de Potencia (Powerlifting) se realizó en la cuidad de Camboriú, dentro del territorio brasileño, donde un representante sanjuanino participó y salió campeón en esta disciplina deportiva. Santiago Flores, deportista albardonero que hace algunos años se dedica a esta actividad y tiene varios logros en su palmarés, siendo este el más importante de su carrera.

Flores compitió en la categoría Junior -90kg (menos de 90kg), realizando el día miércoles su pesaje reglamentario para ver si entraba en dicha categoría y lo logró, con un peso de 89,450.

En su experiencia deportiva acumula, además, un 1° puesto en campeonato argentino el año 2023 en Bariloche, un 1° puesto en campeonato iberoamericano ese mismo año en Chile, triunfo que también alcanzó en 2024 dentro de la Junior, con un segundo puesto en la general de competidores.

Entre sus marcas personales acumula sentadilla 265kg, con récord nacional e iberoamericano, press blanca, con récord nacional e iberoamericano de 150kg, y peso muerto, con 290kg, logrando récord nacional e iberoamericano.

El deportista sanjuanino había sido recibido la semana pasada en la Secretaría de Deporte, por Martín Rivero, director de Alto Rendimiento, y Mauricio Rodríguez, integrante del mismo programa, mostrando todo su apoyo la cartera deportiva a este gran exponente y con mucha proyección que tiene este deporte a nivel internacional.