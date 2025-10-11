De asumir como técnico interino por el amor a Sportivo a ser el DT para el Regional: “Me preparé toda la vida para estar acá” Gerardo Pinto asumió cuando el plantel había quedado a la deriva y se entrenaba a las órdenes del defensor Nicolás Córdoba. Ahora le tocará el desafío más grande en el certamen donde Sportivo buscará revancha por la final perdida en la edición anterior.

Sportivo Desamparados se prepara para afrontar el Regional Amateur que comenzará dentro de una semana y en eso, una de las dudas era conocer si había confirmación o no para la continuidad de Gerardo Pinto al mando del cuerpo técnico. Lo cierto es que finalmente el técnico puyutano que había asumido como técnico interino tras la salida de Christian Daguerre, será quien comande al conjunto víbora en el Regional que arrancará el próximo 19. “Es una oportunidad única para mí”, dijo emocionado el DT.

Pinto, hijo pródigo del club de Puyuta, asumió en un momento complicado del club justo cuando se encontraba inmerso en una crisis institucional. Es fiel conocedor del mundillo puyutano. Fue jugador del club y lleva años trabajando en la conducción de las divisiones Inferiores. Incluso hace unos meses se encontraba dirigiendo la Quinta División cuando recibió el llamado de Oscar “Pato” Mallea para asumir interinamente en el cuerpo técnico de la Primera División. Le tocó asumir cuando “las papas quemaban”, el equipo había sido eliminado del Apertura ante Trinidad, Daguerre había renunciado y el club prácticamente se encontraba acéfalo: el expresidente Augusto Pérez ya no tenía contacto con el plantel por haber “filtrado información a la prensa” y el equipo, con varios meses de deuda en sus sueldos, había decidido continuar entrenándose al mando de Nicolás Córdoba. El defensor y profe de educación física se calzó el buzo de entrenador para preparar a sus compañeros a días de iniciar el Clausura hasta que Pinto llegó.

“Nosotros llegamos como interinos con todas las ganas de trabajar, Desamparados es un grande y cada competencia que dispute tiene por obligación ser protagonista. Sabemos que el Regional es lo que la gente de Desamparados quiere”, expresa el DT.

Por declaraciones de los mismos jugadores, Pinto llegó en el momento indicado. Sacó a flote al plantel apuntándolo más que nada en lo anímico, incluso trabajando con un counching que trabajó mucho en la parte psicológica de un plantel que pasó por muchos golpes en el primer semestre del año. Si bien la derrota ante Marquesado lo puso en la cornisa, la dirigencia de Desamparados decidió darle continuidad al mando del primer equipo. Le sumó a Omar “Coneja” Díaz como ayudante de campo.

Pinto nació a pocas cuadras de la cancha de Desamparados. Dice que su familia era muy humilde y no tenían los recursos para mandarlo a que hiciera todos los años de la Escuelita. Recuerda con nostalgia a un dirigente de apellido Sepúlveda que lo buscaba para que fuera a jugar y lo becaba para que pudiera continuar en la Escuelita del club. Con 20 años integró el plantel que ganó el Oficial de 1991, el último título de Desmparados en el fútbol sanjuanino. Como futbolista pasó a préstamo por muchos clubes, Del Bono y Deportivo Angaco. Mientras que como técnico si bien la mayoría de los años trabajó en las Inferiores de Desamparados, también dirigió las formativas de San Martín y fue ayudante de campo de Alejandro Schiapparelli en ese Del Bono que quedó en las puertas del ascenso hace unos años en el Argentino B.

Se retiró de la Policía en 2017 y actualmente es Director de Seguridad del departamento Chimbas. “Mi pasión es el fútbol y lógicamente Desamparados”, expresa con orgullo el entrenador.

“Nosotros estamos preparados para estar en Desamparados, no tengo el nombre de otros técnicos pero me preparé para estar acá, desde hace años vengo trabajando con las Inferiores, Sportivo tiene una cantera impresionante. Ojalá estemos a la altura, que le respondamos a la dirigencia como ellos nos están respondiendo, el hincha de Desamparados es un apasionado, vamos a dejar la vida por este club. En casa somos todos de Desampaados, juegan mucho los sentimientos pero vamos a dar la vida por Desamparados”, expresó.

Con la emoción que lo invade por asumir tremenda responsabilidad en el club de sus amores, a sus 54 años, el expolicía sabe que debe aprovechar esta oportunidad por la que esperó tanto tiempo: “Más allá de la ilusión es una oportunidad que siempre vine buscando, venimos trabajando hace mucho, quizás sin el nombre o la chapa de otros técnicos pero nos hemos capacitado mucho para llegar a esto, ojalá nos vaya bien”, comentó.