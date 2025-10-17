Se viene la temporada de Ruta en el ciclismo de San Juan y para el pelotón es momento de pulir detalles. En esa búsqueda los Criterium que se implementaron en la transición de la pista a la ruta, este sábado será momento del cierre de este ciclo porque de la mano del Cicles Club Alvear, se correrá la cuarta y última fecha en el complejo El Pinar.

La competencia esta prevista para ciclistas Federados en Varones y Damas de las categorias 2009-2010-2011-2012, Junior, Sub23 y Elite. La concentración está programada para las 15, remarcando que el inicio de la competencia será desde las 16. Las inscripciones se recibirán este viernes de 18 a 21, comunicándose al teléfono 264 513-0369. Serán 50 vueltas para la categoría Elite, en un espectáculo distinto en El Pinar.

CRITERIUM-PINAR-447x728
Con esta prueba, que será la cuarta del calendario Criterium, se cierra esta etapa. En la primera prueba, Gerardo Tivani fue el ganador y luego, Leo Cobarrubia, del SEP, se quedó con las dos siguientes pruebas.
En tanto la Federación Ciclista Sanjuanina está en la organización de la primera fecha de la temporada 2025-26 de la Ruta. El arranque de la primera de las 16 competencias que contiene el calendario, será en Sarmiento por expreso pedido del municipio, que junto a la Unión Vecinal Belgrano, como club organizador, le pondrá primera una temporada intensa.