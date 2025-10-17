De la mano del Club Alvear, se cierran los Criterium en el complejo El Pinar Este sábado desde las 15 se correrá la última jornada de preparación para la temporada de ruta.

Se viene la temporada de Ruta en el ciclismo de San Juan y para el pelotón es momento de pulir detalles. En esa búsqueda los Criterium que se implementaron en la transición de la pista a la ruta, este sábado será momento del cierre de este ciclo porque de la mano del Cicles Club Alvear, se correrá la cuarta y última fecha en el complejo El Pinar.

La competencia esta prevista para ciclistas Federados en Varones y Damas de las categorias 2009-2010-2011-2012, Junior, Sub23 y Elite. La concentración está programada para las 15, remarcando que el inicio de la competencia será desde las 16. Las inscripciones se recibirán este viernes de 18 a 21, comunicándose al teléfono 264 513-0369. Serán 50 vueltas para la categoría Elite, en un espectáculo distinto en El Pinar.



Con esta prueba, que será la cuarta del calendario Criterium, se cierra esta etapa. En la primera prueba, Gerardo Tivani fue el ganador y luego, Leo Cobarrubia, del SEP, se quedó con las dos siguientes pruebas.

En tanto la Federación Ciclista Sanjuanina está en la organización de la primera fecha de la temporada 2025-26 de la Ruta. El arranque de la primera de las 16 competencias que contiene el calendario, será en Sarmiento por expreso pedido del municipio, que junto a la Unión Vecinal Belgrano, como club organizador, le pondrá primera una temporada intensa.