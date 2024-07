De Paul habló sobre el video de los festejos de la Copa América que generó polémica en Francia El mediocampista expuso su postura sobre la controversia que se generó tras un video de la celebración grabado por Enzo Fernández. "Hay malicia", dijo.

La selección argentina conquistó la corona de campeón en la Copa América para sumar el segundo trofeo consecutivo en este torneo con Rodrigo De Paul como una de las grades figuras del equipo que comanda Lionel Scaloni. El Motorcito brindó una extensa entrevista en la que tocó varios temas, incluyendo la polémica que se armó en torno a un fragmento que se viralizó de los festejos donde se escuchó una canción de cancha que denunciaron en Francia por racismo y que dejó a Enzo Fernández en medio de una controversia.

“Lo que pasa con esto de las canciones es que uno no analiza la canción de cancha, lo ve más en relación a una chicana. Después puedo entender a la gente que haya sufrido del racismo y no le guste. Y después creo que hay lugares… Creo que si alguna persona, o algún compañero de Enzo como sucedió, se siente ofendido la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social. Ahí hay un poco de malicia o de querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver”, expresó el futbolista de 30 años en diálogo con el programa Soñé que volaba que se emite por Olga.

Con respecto a este tema que decantó incluso en un pedido de disculpas de Fernández, tras los expedientes disciplinarios que iniciaron FIFA y el Chelsea, De Paul volvió a poner el foco en los mensajes públicos que realizaron los compañeros del argentino en el club de Premier League: “Es rarísimo, es como hacer un poco leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: boludo, ¿qué pasó? Si vos tenés relación… Es gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario, dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Escuchá, me parece que nos podemos sentir afectados por esto, por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente’, y se corta ahí el tema. No hacer tanto show”. Y agregó: “Después lo que puedo decir en defensa de Enzo es que, obviamente, la canción es porque estaba ahí, porque la gente la canta…”.

El disparador sobre Enzo Fernández nació luego de que De Paul contara el mensaje que les compartió Lionel Messi tras el título ante Colombia, teniendo en cuenta las desafiantes frases que habían dicho algunos futbolistas históricos vinculados a la selección rival: “Antes de Colombia, salió uno de Colombia diciendo que Messi y Fide (Di María) ya no eran lo mismo, que ya estaban grandes. Y siempre como cositas. Entones nosotros todas esas cosas cuando terminan los partidos…. Y, ponele, Terminó Colombia, la final, y lo primero vino Leo así y dijo nadie carga a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro. Él bajó esa data. Porque él entiende la situación. Creo que es más que no se hable de esto, que ahora están con el tema de Enzo, y no se hable de lo realmente importante que fue la Copa América. Como él sabe mucho más, lo terminamos haciendo”.

Previamente, habían recordado el momento en el que la Pulga detuvo una canción contra la selección brasileña en pleno festejos de la Copa América 2021 en el Maracaná: “Lo que pasa es que él conoce tanto todo eso, que sabe. Él a mí me decía cuando estaba todo el quilombo (personal) no digas esto, yo lamentablemente hago todo lo contrario. Pero él me decía no digas esto, no hagas esto. Y todo lo que él me decía iba pasando. Él entiende las situaciones, porque sabe dónde sí y dónde no”.

Al mismo tiempo que reflexionó, también retomando la polémica que planteó el propio Kylian Mbappé: “A nosotros últimamente nos está pasando algo que como que todo el mundo, sacando Argentina, que no sé si es un tema normal, pero al que gana le buscan algo, si nos ayudan, si nosotros cargamos, ‘la realidad es que no es una selección tan buena’, o que Sudamérica es menos que Europa, todas esas cosas que se van diciendo como para desprestigiar lo que uno hizo. Y nosotros jamás hablamos antes de un rival o que Europa… Nosotros ‘la Eurocopa es increíble’, ‘en el Mundial juegan los mejores’, no desprestigiamos”.