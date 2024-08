Debuta “Chalo” Molina en París: la historia del crack que a los dos años ya andaba en bici sin rueditas El sanjuanino realiza su segunda participación y quiere hacer historia.

A pesar de que no es un deporte popular, dentro de las disciplinas que se realizan con bicicletas, Argentina tiene al sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina, el crack del BMX nacional, como representante en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su pasión, inculcada por su padre y sus hermanos, comenzó casi desde la cuna. De hecho, a los dos años ya andaba en bicicleta sin rueditas según él mismo confesó.

Nacido el 5 de mayo de 1995 en San Juan, es el máximo referente del deporte a nivel nacional y logró su segunda clasificación olímpica luego de haber debutado en Río 2016. A pesar de su ausencia en Tokio 2020, logró reponerse y tiene una nueva oportunidad para representar al país y a nuestra provincia. Aunque claro está, el camino no fue fácil. Sin embargo, contó con el apoyo de muchos actores para cumplir sus sueños.

“Comencé a los 5 años, por mis hermanos. Ellos ya hacían el deporte. El amor por la bici viene desde mi papá, que hacía ciclismo también. Llevo mucho tiempo arriba de la bici. No hay chico que no tenga su primer bicicleta con rueditas, a mí me las sacaron a la edad de los dos años y me largaron. Fueron golpazos todos los días hasta que logré el equilibrio. A los 5 años tuve mi primera competencia”, admitió en una entrevista reciente con UNIFE TV sobre sus inicios.

“Mi familia desde que empecé, desde que me sacaron las rueditas a los dos años, siempre hubo apoyo, económico y emocional. Cuando viajo nos contactamos por llamada o WhatsApp. Para mí fue muy importante”, explicó sobre aquellos que lo acompañan y que ahora lo alentarán para que pueda colgarse su primera medalla olímpica en París 2024.

La primera competencia internacional de Molina fue en 2010 en Chile, donde ganó y decidió dedicarse profesionalmente al BMX. Este evento marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a competir a nivel mundial y a formar parte de la Selección Argentina de BMX. En 2016, participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde finalizó en sexto lugar, obteniendo un diploma olímpico.

“Cuando ya estaba en la secundaria, durante los últimos años, había empezado a viajar a nivel internacional. Fui a Estados Unidos, a Chile, pero todavía no estaba en la Selección Argentina. Al año siguiente que terminé me empezaron a llamar y ahí me dediqué a tiempo completo: cabeza, mente y cuerpo, todo enfocado en la bici. Se fueron dando los resultados y los viajes”, completó Gonzalo sobre sus primeros años como profesional.

El BMX, una disciplina que destaca la destreza con la bicicleta, ingresó al programa olímpico en Beijing 2008. A partir de allí, el deporte creció y aparecieron las oportunidades para el sanjuanino.

Ahora, Molina está en París para su segunda participación en los Juegos Olímpicos: aseguró su plaza al quedar octavo en el ranking masculino, lo que refleja su constante esfuerzo y determinación. Durante su preparación, ajustó su rutina de entrenamiento, enfocándose en los detalles técnicos y mentales necesarios para alcanzar su máximo rendimiento en la competencia.

Su ausencia en Tokio fue un momento de frustración, ya que Molina había estado trabajando arduamente para alcanzar su segunda intervención en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, utilizó esta experiencia como motivación para seguir entrenando y mejorando, con el objetivo de regresar a la escena olímpica en París 2024, donde finalmente logró clasificar y se prepara para competir.

El debut en París para el “Chalo” será hoy a las 15 (horario argentino) en la pista ubicada en el predio ciclístico de Saint-Quentin-en-Yvelines. Las dos primeras mangas competitivas serán cuartos de final y la de última chance. En lo que se refiere a semifinales y la gran final se disputarán mañana viernes en el mismo escenario.