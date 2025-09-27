Defensa y Justicia tuvo más final que Boca, le cortó la racha y lo alejó de la Copa El Halcón de Varela venció por 2-1 con dos goles de Osorio. Descontó Paredes.

No había sido bueno el partido pero en los últimos 15’ pasó de todo. Tanto que en una ráfaga decisiva, en el tramo final de la historia en Florencio Varela, Defensa y Justicia terminó amargando a Boca Juniors al ganarle por 2-1 con dos goles de Abiel Osorio. El capitán, Leandro Paredes, de penal, había descontado cuando se moría el partido y parecía empate en esta fecha 10 del Clausura. Para las ambiciones de Boca, la caída lo alejó de posiciones de Copa Libertadores en la tabla Anual, además de cortar una serie invicta de cinco partidos que lo habían asomado a la punta de la Zona A.

Poco y nada. Más ganas que fútbol. Resumen perfecto para un olvidable primer tiempo de Boca Juniors en el estadio de Defensa y Justicia. Apenas un impulso inicial que no duró más de 10 minutos fue lo más saliente del equipo que dirigió Claudio Ubeda en Florencio Varela. La más clara para Boca fue a los 5’ cuando Miguel Merentiel exigió a Bologna que respondió de muy buena manera. Parecía que se lo llevaba por delante, pero se fue acomodando Defensa y lo fue atando.

Sin claridad, con poco juego, Boca volvió a llegar a los 25’ cuando Giménez no pudo definir bien y desperdició un muy buena chance. Esa llegada fue la última señal de vida en ataque del Xeneize. El Halcón de Varela empezó a manejar más la pelota y con ese simple argumento, lo terminó adormeciendo para cerrar el primer tiempo sin novedades.

En el segundo tiempo, el trámite no pareció cambiar. Mucha marca, poco juego. Pero a los 12’ aparecieron señales de vida ofensiva en Defensa que llenó de temores a Boca. Cannavo metió una volea que se estrelló en el travesaño y un minuto después, Marchesín le sacó un cabezazo infernal a quien después sería su verdugo, Abiel Osorio. Siguió siendo todo demasiado parejo pero a los 31’ Osorio encaró, ganó ante Blanco y Marchesín le cometió penal. El ex-Vélez, no perdonó y puso a Defensa arriba después de un largo cabildeo del árbitro Baliño. Quiso despertarse Boca. Tenía poco tiempo y a los 41’ encontró algo de paz cuando le hicieron penal al reaparecido Ander Herrera. Lo ejecutó Paredes y puso el 1-1 parcil que parecía definitivo. Pero claro, Boca no esperaba ese golpe final de Defensa porque a los 48’ Osorio se encontró con un regalito en el área chica y puso el 2-1 que castigó la mediocridad de un Boca que no despega.