Del furor por el oro del “Maligno” en París, a la pista que espera una habilitación en San Juan La pista ubicada en Pocito, hasta hace unos meses estaba prácticamente abandonada y desde la Secretaría de Deportes debieron repararla. Ahora esperan por una habilitación para ponerla en funcionamiento.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La euforia que despertó el oro conseguido por José “Maligno” Torres en la disciplina de BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París, hizo que los argentinos y los sanjuaninos, comiencen a conocer un poco más de un deporte que no es de los más populares en el país. La disciplina que requiere de una pista adecuada para ese fin, en San Juan hoy es imposible practicarla. ¿El motivo? La falta de una habilitación y un trámite estancado que no tiene resolución.

El “Skatepark” de la Ciudad Parque de los Deportes en Pocito, situada en el mismo predio del Velódromo Vicente Chancay y el Estadio del Bicentenario, hasta hace unos meses estaba prácticamente en estado de abandono, lejos de ser el coqueto escenario del World Skateboarding Tour que se realizó en mayo de 2023 y que sirvió de clasificatorio para los JJOO de París. Desde la Secretaría de Deportes informaron que ya lograron repararla y que solo resta solucionar un trámite para que pueda funcionar.

El BMX Freestyle se disputa en una pista con longitud de entre 350 y 500 metros, sobre superficie de arena arcillosa compacta. El objetivo es completar el trayecto antes que los rivales (en el menor tiempo posible). Durante el recorrido hay saltos y curvas cerradas. Todas esas condiciones las reúne la pista pocitana o, mejor dicho, las reunirá cuando pueda utilizarse.

Desde la Secretaría de Deportes, Eduardo Cerimedo explicó que la pista se encontraba en un estado “muy precario” cuando asumió la nueva gestión. Tanto que no contaba con electricidad, es decir que para el evento internacional disputado en mayo del año pasado se contrataron generadores de energía. No tenía transformador, pilastras ni medidor. Tampoco tenía los planos, el tablero estaba destrozado y no había una puesta a tierra. “Hubo que hacer una montón de cosas, primero la pintamos y hubo que hacer mediciones a tierra, solicitar pilar y transformador a Energía San Juan y eso quedó solucionado”, explicó el director de Alto Rendimiento.

Con esos requisitos, el paso siguiente es la aprobación del plano eléctrico pero esa verificación la debe realizar la Municipalidad de Pocito. El trámite ya está solicitado pero desde Deportes manifestaron que no obtuvieron una respuesta inmediata. Ese trámite se presentó el 4 de julio y a casi un mes, dicha verificación está estancada. “Es una cuestión de responsabilidades y pasos que debemos cumplir para que la pista pueda funcionar”, explicó el funcionario. Es que una vez cumplido ese paso, el trámite siguiente será la aprobación de Bomberos para luego solicitar el seguro.

Por lo pronto, en la Secretaría de Deportes se ilusionan obtener una pronta respuesta desde el municipio pocitano, sobre todo porque ya tienen cuatro escuelitas de deportes donde se podrá practicar BMX, skate, roller y hasta monopatín listas para salir a la pista.