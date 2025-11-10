Del silencio de Marcelo Gallardo al “tocamos fondo” de Juanfer Quintero: la reacción de River tras la derrota ante Boca El Superclásico no solo aseguró la clasificación del “Xeneize” a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, sino que profundizó la crisis deportiva del “Millonario”, cuyo pasaje ahora pende de un hilo.

Boca Juniors se impuso ampliamente ante River Plate en una nueva edición del Superclásico. Con un contundente 2-0 en La Bombonera gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, la victoria del “Xeneize” caló hondo en el “Millonario”.

El partido no solo aseguró la clasificación del club de La Ribera a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, sino que profundizó la crisis deportiva de su rival, cuyo pasaje ahora pende de un hilo.

El “Millonario” mostró un rendimiento desconcertado en todas sus líneas. Nuevamente, el foco de la polémica recayó sobre el entrenador Marcelo Gallardo, cuya elección en la formación fue determinante.

En este clima de tensión, y tras haber ratificado su continuidad hasta 2026, Gallardo tomó una drástica decisión: se retiró de La Bombonera sin dar declaraciones a la prensa. Solo Juanfer Quintero, el capitán Franco Armani y un par de jugadores hablaron antes de que el plantel regresara a la concentración.

Juanfer Quintero tras la derrota en el Superclásico: “Tocamos fondo”

El colombiano fue contundente y reconoció que River “tocó fondo” producto de su pésima realidad futbolística: la caída ante Boca significó el octavo partido perdido de los últimos 11 y el sexto en los últimos siete.

“Nadie quiere perder un clásico. Tocamos fondo. Cada quien puede tomar esto como quiera, en mi caso levanto la cabeza. Somos conscientes de la situación, de alguna u otra forma nos queda otro juego, siempre pensar en positivo. Tenemos otra oportunidad frente a Vélez para saber qué es lo que queremos”, dijo el volante de 32 años.

Sobre el cierre, Quintero le pidió disculpas al hincha y agregó: “Tenemos que darnos cuenta donde estamos. Nos hacemos cargo y sabemos la situación que estamos pasando”.