Derrota en el debut para la Selección Sanjuanina que irá por su revancha El combinado provincial cayó ante Formosa por 7-4 en la primera fecha del Torneo Nacional de Selecciones de Liga que se disputa en Misiones.

La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho su participación en el Torneo Nacional de Selecciones de Liga, al caer por 7-4 ante Formosa en un partido entretenido y de alto ritmo disputado en la provincia de Misiones. Ahora, este jueves, San Juan irá por su recuperación ante San Nicolás, desde las 16.

El encuentro mostró paridad durante varios pasajes, pero el conjunto del noreste argentino supo capitalizar mejor sus oportunidades, aprovechando las contras y el desequilibrio individual de sus jugadores para marcar la diferencia en el marcador.

Para el equipo sanjuanino, los goles llegaron de la mano de Gonzalo Díaz, autor de un doblete, Lautaro Reyna y Diego Toledo, quienes mantuvieron viva la ilusión hasta los minutos finales. Sin embargo, la eficacia rival terminó inclinando la balanza, en lo que fue el primer encuentro de la Zona B.

La delegación cuyana tendrá una rápida oportunidad de redimirse este jueves desde las 16, cuando enfrente a la Selección de San Nicolás en busca de sus primeros puntos en el certamen nacional, con la esperanza de encaminar su clasificación a la siguiente fase.