En el cierre de la fecha del Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División, Desamparados dio la nota este sábado por la noche en Chimbas.
El Víbora se impuso por 1 a 0 ante Sportivo Peñarol como visitante. El único gol lo anotó Franco Lepe, que volvía a ser titular después de 10 fechas de suspensión. De esta manera, Sportivo escaló a la 8va posición y se metió en zona de clasificación.
Entre los encuentros de la tarde, Unión venció a Villa Obrera por 2 a 1, los goles fueron convertidos por Héctor Pérez y Lucas Flores, había abierto el marcador Gonzalo Barraza para el conjunto chimbero que quedó prácticamente descendido.
Marquesado no le pierde pisada y este sábado goleó a Arbol Verde por 5 a 0 con goles de Victorio Martini en dos ocaciones, Lucas Páez, Nicolás Lucero y Maximiliano Jorquera.
En tanto que Colón Junior se impuso ante Alianza y sigue prendido en la pelea. El único gol lo anotó Lautaro Montaña apenas iniciaba el encuentro. Juventud Zondina venció a Atenas por 1 a 0 con gol de Franco Valdéz. En Alto de Sierra, López Peláez no pudo ante Minero y empataron 1 a 1. Para el local marcó Carlos Cabañas mientras que Agustín Aguilar igualó para la visita.
Trinidad, en tanto, derrotó por 2 a 1 a Sarmiento de Zonda. Nicolás Silka y Lorenzo Aballay anotó para el León, Diego Maldonado lo hizo para el zondino. El único triunfo de visitante lo logró Carpintería, que se impuso ante Aberastain por 2 a 1. Diego Luján y Nicolás Fernández anotaron para Carpintería, mientras que Quiroga descontó para el Naranja.
Mientras que 9 de Julio le ganó a San Lorenzo de Ullum por 2 a 1. Camargo y Leyes marcaron para el nuevejulino, Cristian Pérez hizo el gol ullunero.