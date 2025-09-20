Desamparados golpeó en Chimbas y venció a Peñarol en el cierre de la fecha El encuentro marcó el cierre de la 11ra fecha. El único gol lo anotó Franco Lepe.

En el cierre de la fecha del Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División, Desamparados dio la nota este sábado por la noche en Chimbas.

El Víbora se impuso por 1 a 0 ante Sportivo Peñarol como visitante. El único gol lo anotó Franco Lepe, que volvía a ser titular después de 10 fechas de suspensión. De esta manera, Sportivo escaló a la 8va posición y se metió en zona de clasificación.

Entre los encuentros de la tarde, Unión venció a Villa Obrera por 2 a 1, los goles fueron convertidos por Héctor Pérez y Lucas Flores, había abierto el marcador Gonzalo Barraza para el conjunto chimbero que quedó prácticamente descendido.

Marquesado no le pierde pisada y este sábado goleó a Arbol Verde por 5 a 0 con goles de Victorio Martini en dos ocaciones, Lucas Páez, Nicolás Lucero y Maximiliano Jorquera.

En tanto que Colón Junior se impuso ante Alianza y sigue prendido en la pelea. El único gol lo anotó Lautaro Montaña apenas iniciaba el encuentro. Juventud Zondina venció a Atenas por 1 a 0 con gol de Franco Valdéz. En Alto de Sierra, López Peláez no pudo ante Minero y empataron 1 a 1. Para el local marcó Carlos Cabañas mientras que Agustín Aguilar igualó para la visita.

Trinidad, en tanto, derrotó por 2 a 1 a Sarmiento de Zonda. Nicolás Silka y Lorenzo Aballay anotó para el León, Diego Maldonado lo hizo para el zondino. El único triunfo de visitante lo logró Carpintería, que se impuso ante Aberastain por 2 a 1. Diego Luján y Nicolás Fernández anotaron para Carpintería, mientras que Quiroga descontó para el Naranja.

Mientras que 9 de Julio le ganó a San Lorenzo de Ullum por 2 a 1. Camargo y Leyes marcaron para el nuevejulino, Cristian Pérez hizo el gol ullunero.