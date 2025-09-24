Desamparados recibió licencia y jugará el Regional Amateur: San Juan suma 11 representantes El Consejo Federal lo hizo oficial este miércoles. Sportivo perdió la final del certamen anterior. Peñarol continúa en espera.

Finalmente el Consejo Federal dio el OK y este miércoles llegó la notificación a Puyuta: Sportivo Desamparados recibió licencia y jugará el Regional Amateur 2025-2026. El certamen que comenzará el próximo 19 de octubre ya suma 11 representantes sanjuaninos, seis por la Liga Sanjuanina y cinco por la Federación. Ese cupo podria extenderse ya que Sportivo Peñarol, otro equipo que solicitó licencia se encuentra en espera.

Desamparados tuvo chance de clasificar por sus propios medios hace casi un mes atrás, cuando perdió el encuentro ante Marquesado y tuvo que recurrir a esta vía, que lo tuvo cargado de angustia en los últimos días esperando licencia.

Lo cierto es que el Víbora, que quedó en las puertas del ascenso en febrero pasado, se suma a los clubes de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya confirmados: Atenas de Pocito, por ser el campeón del oficial 2024, Marquesado, como el mejor equipo de la General del 2024 (después de vencer a Desamparados en el desempate), mientras que el viernes se sumaron Colón Junior, Unión de Villa Krause y Atlético Alianza, quienes recibieron licencia.

Por la Federación no descartan ampliar el cupo. El lunes se sumó la licencia de Boca de Los Berros de la Liga Sarmientina que se sumó a General Sarmiento y General Belgrano, también de la misma Liga, además de Árbol Verde de la Liga Jachallera y Paso de los Andes de la Liga Albardón-Angaco.

El Consejo Federal oficializó este jueves además de Desamparados, licencias para los siguientes clubes: Los Cachorros de Salta, Atlético Icaño de la Liga de

Añatuya de Santiago del Estero, Atlético Santa Rosa, Juventud Regional de Miguel Cané de La Pampa y Empleados de Comercio de Trelew, según comunicó el periodista Diego País.

El Regional Amateur se viene con todo para San Juan. Será un torneo caro pero donde todos irán con la misma misión: ser protagonistas y porqué no, soñar con alguno de los 4 ascensos al Federal A por el que lucharán más de 200 equipos del país.

¿Cuándo arranca el Regional Amateur?

La edición 2025/26 del Torneo Regional comenzará el fin de semana del 19 de octubre. La primera intención era comenzar en noviembre, pero por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha.