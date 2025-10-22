Desamparados sigue imparable en el Clausura: goleó, sumó siete partidos sin perder y es escolta del líder El Víbora se impuso ante el ya descendido Villa Obrera. Quedó a 3 puntos del puntero Unión que esta noche recibe a Atenas.

Este miércoles Sportivo Desamparados se impuso por goleada ante el ya descendido Villa Obrera. En un encuentro válido por la 17ma fecha del Clausura de Primera División del fútbol sanjuanino, el Víbora agrande su racha: suma 7 encuentros sin perder y quedó a 3 puntos del líder Unión, que este miércoles por la noche recibe a Atenas de Pocito, quien era hasta hoy el escolta del Azul.

Desamparados goleó 4 a 0 a Villa Obrera, equipo que ya se encuentra descendido hace varias fechas. Los goles del Víbora en cancha de Centenario Olímpico fueron convertidos por Daniel Castro en tres ocasiones y Lucas Riofrío. El equipo que conduce Gerardo Pinto llegó a los 32 puntos.

El líder Unión suma 35, Atenas y Carpintería tienen 30, Marquesado suma 28, López Peláez 26, Trinidad 25, Peñarol 24 y Minero 23.

La fecha continuará este miércoles desde las 21.30 cuando se midan Unión ante Atenas, mientras que el jueves se cerrará la fecha con el duelo entre Colón Junior ante Minero, con Marcelo Cruz como árbitro. En Santa Lucía, Alianza será anfitrión de San Lorenzo con arbitraje de Martín Riveros.