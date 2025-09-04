Desamparados vs Marquesado definen el pasaje al Regional: precios de entradas e ingresos para cada hinchada Se enfrentarán este sábado a las 19 horas en el Bicentenario. En caso de empate habrá penales. Hay una gran expectativa en ambos clubes.

Será un partido para “alquilar balcones”. Por todo lo que se juega. Es que según las autoridades este año no habrán invitaciones para disputar el Regional Amateur y serán contados con los dedos de una mano quienes lo disputen representando a San Juan. Es por eso que el choque entre Desamparados y Marquesado despierta sobrada expectativa. El encuentro se jugará este sábado desde las 19 horas en el Estadio del Bicentenario.

Desde la Liga dieron a conocer precios de entradas e ingresos para cada una de las parcialidades. Las populares costarán 7 mil pesos, mientras que las plateas tendrán un valor de 10 mil pesos.

La parcialidad de Desamparados ocupará el sector de la Popular Norte y Platea oeste baja Norte ingresando por Ruta Nacional 40.

En tanto que Marquesado se ubicará en la Popular Sur y Platea oeste baja Sur, los trasladarán por calle Mendoza hasta calle 7.

Será una verdadera final ya que el ganador obtendrá la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. ¿Porqué serán Desamparados y Marquesado quienes definan el pasaje? Porque Marquesado, fue último subcampeón del torneo local tras caer en la superfinal ante Atenas, y Desamparados, porque terminó como el mejor equipo de la tabla general 2024. Atenas y Colón ya tienen el pasaje asegurado y teniendo en cuenta que -según afirman desde el Consejo Federal- este año el Regional Amateur reducirá el cupo de participantes y no habrá invitaciones como venía sucediendo años anteriores, el duelo entre el Víbora y el equipo del Far West será clave.

“Por San Juan serán contados con los dedos de una mano quienes participen”, deslizaron desde la Liga Sanjuanina descartando que haya invitaciones. San Juan en la edición anterior contó con 20 equipos disputando el certamen, Desamparados incluso jugó la final por el ascenso y ni siquiera por quedar en la puerta de la gloria se ganó su derecho de poder participar del certamen.