Desconsuelo en el plantel de Las Leonas tras la derrota en semifinales La Selección argenina de hockey femenino cayó por 3-0 ante Países Bajos en la semifinal y, si bien queda el partido por el bronce, las jugadores no ocultaron su tristeza.

La ilusión de Las Leonas por obtener la medalla dorada en los Juegos Olímpicos París 2024 se terminó este miércoles. En semifinales, la Selección Argentina de hockey se topó con el poderío de Países Bajos, que se impuso por 3-0 con goles de Luna Fokke, Laura Nunnink y Yiddi Jansen. Si bien todavía queda un partido en el que irán en búsqueda del bronce, las jugadoras no ocultaron su tristeza ante la derrota.

“Estoy muy triste, no tengo palabras. Le pido disculpas a toda la gente, es muy triste terminar de esta manera. Queda un partido más pero la ilusión era muy grande. Estoy muy dolida, necesito este día para descansar y despejar la cabeza”, declaró Agustina Gorzelany entre lágrimas en una entrevista con TyC Sports.

Sánchez Moccia valoró el Juego Olímpico de Las Leonas

“No se termina acá, esto era parte. El camino hacia una medalla no es nada fácil, se vio en todo el Juego Olímpico. Estuvimos es una semifinal, parece que Las Leonas lo hacen fácil pero no se llega todo los días”, declaró Rocío Sánchez Moccia, capitana de Las Leonas y abanderada de Argentina, a TyC Sports. “Nos tocó enfrentar a un rival que lo solemos encontrar en una final. Las cosas no fueron de la mejor manera pero me quedo con lo que intentamos hasta el final. Ahora a levantar la cabeza y mañana ya pensar en lo que tenemos que hacer el viernes, que es volver con una medalla. Estar entre las cuatro mejores del mundo no es poca cosa”, completó.

Agostina Alonso, otras de las experimentadas, aseguró que “nos queda una final, no es la que buscábamos pero es la que nos toca. Creemos que tenemos todavía muchísimo más para dar. Queremos irnos con una medalla y vamos a hacer todo para llevárnosla”. Además, expresó que hay que “masticar bronca, pasar este momento, acompañarnos entre todas sin reproches a nada ni a nadie. Bancarnos entre nosotras, para eso somos un equipo. Esto nos va a fortalecer”, declaró. “Es deporte, yo perdí muchas veces más de las que gané, será una experiencia más. Tranquilizar a las más chicas porque la verdad es que hoy masticaremos la bronca, mañana a descansar y a seguir porque tenemos una final más por delante”, cerró.

Ferrara, DT de Las Leonas: “Esto no terminó”

“Duele, pero bueno. Estuvo claro que no pudimos, ellas tuvieron un buen partido. Empezamos bien pero en unas distracciones encontraron los goles y generamos la situaciones para intentar revertirlo demasiado tarde”, contó Fernando Ferrara a TyC Sports. “Esto no terminó, no es lo mismo estar en el podio que no estar. Es muy importante para ellas. Ahora a quejarse hasta esta noche pero después a recuperar para estar lo mejor posible para el próximo partido”, sentenció.