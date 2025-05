Desde automovilismo hasta levantamiento de pesas: la agenda deportiva del fin de semana en San Juan Entre el viernes y hasta el domingo, las competencias deportivas varían entre automovilismo, running, rugby, hockey sobre patines, futsal y levantamiento de pesas, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 09 y el domingo 11 de mayo de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Automovilismo

TCR South América & Fiat Competizione

El Circuito Villicum de Albardón será anfitrión este fin de semana de la tercera fecha del calendario 2025 del TCR South América. Esta categoría internacional lleva cinco años de vigencia y sus carreras se disputan anualmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Acompañando al TCR está como divisional telonera la Fiat Competizione.

Cronograma

Sábado, 10 de mayo

09:00 a 09:10 – Shakedown (10 minutos)

09:15 a 09:35 – Entrenamiento Trophy (20 minutos)

MIRA TAMBIÉN Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League

10:00 a 10:30 – Entrenamiento 1 (30 minutos)

10:40 a 11:30 – Entrenamiento 1 Fiat Competizione (50 minutos)

12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 Fiat Competizione (50 minutos)

13:25 a 14:05 – Entrenamiento 2 (40 minutos)

14:15 a 14:30 – Qualy 1 Fiat Competizione (15 minutos)

14:35 a 14:50 – Qualy 2 Fiat Competizione (15 minutos)

16:05 a 16:25 – Qualy 1 (20 minutos)

16:35 a 16:45 – Qualy 2 (10 minutos)

17:10 – Carrera 1 Fiat Competizione (20 minutos + 1 vuelta)

Domingo, 11 de mayo

09:13 – Carrera 1 (25 minutos + 1 vuelta)

10:15 – Carrera 2 Fiat Competizione (20 minutos + 1 vuelta)

12:43 – Carrera 2 (30 minutos + 1 vuelta)

Running

Rivadavia Corre 2025

Con la organización de la Municipalidad de Rivadavia y el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, este domingo 11 se disputará una nueva edición de aquella competencia de running. La concentración será a las 8 en el Parque principal del departamento. Participarán hombres y mujeres en la modalidad Kids, 5 KM y 10 KM.

Básquetbol

Federación de Básquetbol de San Juan

Desde el jueves 08 hasta el domingo 11 se disputarán partidos correspondientes al Torneo Apertura 2025 en las diferentes categorías masculinas y femenina.

Vóley

Encuentro de Mini Vóley

La Federación Sanjuanina de Vóleibol invita a todos los equipos interesados a participar del tercer encuentro de mini vóley del año. El mismo se llevará a cabo este domingo 11 en el club Unión Vecinal de Trinidad (calle Abraham Tapia 1380), de 10:30 a 12:30. Los niños y las niñas participantes deben llevar merienda para compartir al finalizar la jornada deportiva.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación restante de la fecha 9 del Torneo Apertura.

Viernes 09

Marquesado vs. Huarpes.

Hualilán vs. Krause

Del Bono vs. Las Águilas.

Desamparados vs. Barrio CGT Rawson en Minuto 90.

Unión de Villa Krause vs. San Ricardo.

Villa Porres vs. Barrio Mercedario Barrio Pampa.

Barrio Rivadavia vs. Alianza.

Horarios: Reserva a las 20:00; Primera a las 21:00.

MIRA TAMBIÉN River Plate dio un paso clave

La fecha 9 inició el jueves 08 con los siguientes partidos Barrio de Pie vs. Defensores de Argentinos y Sindicato Empleados de Comercio vs. La Gloria (resultados a confirmar).

Rugby

Unión Sanjuanina de Rugby

Infantil: el encuentro de las categorías infantes (M5 a M12) este fin de semana será el domingo 11 desde las 10:00 en el San Juan Rugby de Santa Lucía.

Los Pumas en San Juan: los clubes locales están vendiendo entradas para el partido que se jugará el sábado 12 de julio ante Inglaterra en el estadio del Bicentenario..

Torneo Cuyano 2025

Copa Oro: por la quinta fecha del torneo, este sábado 10 jugarán los dos equipos sanjuaninos de la categoría. San Juan Rugby visitará a Club Personal Banco Mendoza y Universitario a su par mendocino. Ambos encuentros comenzarán a las 16 horas. La categoría Intermedia jugará a las 14:15 y la Preintermedia a las 12:30.

Copa Plata: por la quinta fecha del torneo, este fin de semana jugarán los tres equipos sanjuaninos en la categoría. El sábado 10, Alfiles y Huazihul se enfrentarán a las 16:15 en el predio de calle Pellegrini (Intermedia a las 14:15). Y Jockey Club visitará a San Jorge el domingo 11 a las 13:30 (Intermedia a las 12).

Hockey sobre patines

Primera División – Femenino: este jueves 08 se disputó la fecha 7 del Torneo Apertura. Los resultados fueron los siguientes:

Social 4-3 Unión de Villa Krause.

Sindicato Empleaos de Comercio 2-5 Unión Vecinal de Trinidad.

Lomas de Rivadavia 3-3 Valenciano.

Aberastain 4-3 Concepción Patín Club.

Atlético Argentino 5-2 Barrio Rivadavia.

Huarpes 3-1 Bancaria.

Primera División – Masculino: este viernes 09 se jugará la fecha 7 del Torneo Apertura. La programación es la siguiente:

Huarpes vs. Hispano.

Altos de San Juan vs. Unión Vecinal de Trinidad.

Valenciano vs. Lomas de Rivadavia.

Atlético Argentino vs. Richet Zapata.

Bancaria vs. Olimpia.

Social vs. Concepción.

Horarios: Reserva a las 20 y Primera a las 21:30.

Levantamiento de pesas

Este sábado 10, desde las 14, se llevará a cabo un torneo de levantamiento olímpico de pesas. La cita será en la intersección de calle Mendoza y Progreso, en Rawson. La organización está a cargo del Gimnasio Olimpo y además de participantes locales también los habrá de Mendoza, San Luis y La Rioja.