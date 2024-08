Designaron los árbitros para la segunda fecha del fútbol sanjuanino La segunda fecha del torneo local comenzará este viernes por la noche y finalizará el domingo.

Este viernes por la noche comenzará la 2da fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División por eso desde la Liga dieron a conocer los árbitros.

La fecha comenzará este viernes por la noche cuando desde las 21.30 horas, Trinidad reciba a Desamparados. El árbitro será Alfredo César. El sábado continuará con: Alianza vs. López Peláez que dirigirá Rubén Riveros y Colón Junior vs. Peñarol arbitrado por Marcelo Cruz.

El domingo seguirá con los cruces entre Villa Obrera vs. Del Bono arbitrado por Pablo Núñez, Juventud Zondina vs. Minero (Alberto Riveros), Carpintería vs. Sp. Rivadavia (Mauro Gómez), San Martín vs. Sp. 9 de Julio (Guillermo Vega), Atenas vs. Unión (Sebastián Fernández), Aberastain vs. San Lorenzo (Sebastián Preziosa), Picón vs. Marquesado (Juan Díaz)