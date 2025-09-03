Después de dos años como DT de Alianza, Pachi Pascual dejó su cargo tras una floja campaña Uno de los máximos ídolos del Lechuzo dejó de ser el entrenador del equipo de Santa Lucía que apenas cosechó un triunfo en ocho encuentros.

Este miércoles por la tarde, desde Atlético Alianza informaron sobre la salida de Maximiliano “Pachi” Pascual de la conducción técnica. La salida del ahora ex DT se da 24 horas después de caer ante Sportivo 9 de Julio por la 8va fecha del Clausura de fútbol sanjuanino.

El Pachi, uno de los máximos ídolos en la institución de Santa Lucía, había asumido el 11 de agosto de 2023 tras la salida en ese momento de Ernesto Fullana. El ciclo de Pascual fue de mayor a menos en estos años.

En este Clausura, el Lechuzo cosechó una sola victoria en ocho presentaciones, perdió dos encuentros y empató los cinco restantes, sus dirigidos apenas anotaron 4 goles y recibieron 5.

Con la confirmación de la salida del cuerpo técnico, desde la dirigencia de Alianza se encuentran trabajando en su reemplazo teniendo en cuenta que este fin de semana visitará a Juventud Zondina el próximo domingo.