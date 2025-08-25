Destacada participación de los pilotos sanjuaninos en el campeonato de karting mendocino Hubo una victoria y dos podios para los representantes que viajaron desde San Juan.

La quinta fecha del Campeonato mendocino de karting tuvo lugar el fin de semana en el kartódromo “Ciudad de San Martín”, donde ocho pilotos sanjuaninos representaron de la mejor manera a San Juan.

Valentino Agüero logró la primera victoria en Infantiles, categoría donde Josué Martos finalizó tercero en la carrera final. Al segundo escalón del podio subió Galo Pontoni.

En la Iame 60cc venció en pista Bautista Vega, pero un recargo de cinco segundos por un toque lo dejó en el segundo lugar, por detrás del mendocino Martín Torrecilla y por delante de Valentino Cannizo. Josué Martos, que corrió por segunda vez en esa categoría, terminó en el quinto puesto.

Carlos “Dibu” Morales y Lucila Agüero, fueron nuestros representantes en la Súper 4 Tiempos, quienes culminaron en el octavo y noveno puesto respectivamente en la competencia final. Tulio Ismael resultó el ganador, seguido por Agustín Torrent y Víctor Viñolo.

Valentino Bocelli invitó a Efraín Castro a correr en la Senior 125cc, en una prueba que tuvo cambio de piloto y recarga de combustible. Finalizaron en el séptimo puesto de la prueba final en esta categoría, que ganaron los mendocinos Javier Núñez y Germán Martínez, escoltados por Francisco Figueroa-Nicolás Palau, y Rodrigo Serrano-Francisco Toujas.

La sexta fecha será el 20 y 21 de septiembre en el mismo escenario.