Di María cruzó a Raphinha por las provocaciones ante el choque entre Argentina y Brasil El rosarino reaccionó en redes sociales y sumó otro condimento más a una previa que ya viene caliente.

“Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”, fueron las provocadoras palabras que eligió Raphinha, en el programa Romario TV, de cara al clásico de este martes entre la selección argentina y Brasil. Las frases resonaron fuerte y Ángel Di María decidió responderle al jugador de Barcelona.

Fideo, que se retiró de la Selección tras la consagración en la última Copa América, comentó la publicación que hizo la cuenta de Sportscenter, de ESPN en Instagram (@scespn). En dicho posteo, se apreciaban las palabras del brasileño, con la imagen de él y Romario.

Tres emojis de llanto de risa fueron los que utilizó el argentino para responder a la chicana del delantero de 28 años. Por supuesto, esa interacción llamó rápidamente la atención de los usuarios de la red social y, en poco tiempo, tuvo miles de likes y comentarios.

“Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”, expresó Raphinha y calentó el clásico desde la previa. Las palabras del delantero reflejan la confianza que le han otorgado sus buenas actuaciones. En la misma charla, también hizo referencia a su carrera por el Balón de Oro: “Honestamente, no es un objetivo personal”, comentó al referirse a su posible nominación al prestigioso premio. “Mis objetivos son marcar goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la selección”, agregó.

“Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. Es solo un mal presentimiento que tengo, y eso es lo que me llevó adonde estoy: el deseo de desarrollarme, el deseo de ganar”, manifestó el delantero en relación a su gen competitivo.

Vale recordar que el punta, de 28 años, explotó con la casaca del Leeds United, bajo la tutela de Marcelo Bielsa. Las enseñanzas del Loco resultaron la plataforma de lanzamiento de su carrera.

“Raphinha es un fenómeno. Ahora todos ven el potencial y todo lo que puede hacer, algo que nosotros ya veíamos internamente en la selección. Ya veíamos lo importante que es, su esfuerzo, su mentalidad y su liderazgo”, expresó el capitán de la Canarinha, Marquinhos, en la rueda de prensa que brindó en el hotel donde se concentraron para el partido del martes antes de viajar a Buenos Aires.

“Es muy inteligente y siempre ofrece palabras oportunas. Son cosas que no se ven de afuera, pero que la gente ya las veía adentro”, agregó el central, quien se refirió a Raphinha como un gran amigo.

El duelo del martes, que se desarrollará en el estadio Más Monumental desde las 21, le dará la posibilidad a la Albiceleste de sellar su boleto al Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni necesitan sumar un solo punto para confirmar su clasificación, por lo que se le agrega un condimento más a la previa, que ya viene condimentado.

Para evitar eso, el entrenador, Dorival Júnior, planea realizar seis modificaciones con respecto al partido con Colombia. El once que podría saltar a la cancha frente a la Argentina: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana; André, Joelinton, Raphinha; Vinicius Jr., Rodrygo y Savinho.