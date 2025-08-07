Dibu Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo El argentino irá por su tercer estatuilla consecutiva después de ganarla en 2023 y 2024.

El argentino Emiliano Dibu Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero del mundo en la última temporada. La prestigiosa revista France Football dio a conocer este jueves la nómina de candidatos al premio que se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.

El futbolista de la Selección argentina buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.

El marplatense, de 32 años, competirá con Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.