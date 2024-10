Dibu Martínez ganó por segunda vez el premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo El argentino fue elegido en París como el más destacado en su puesto de la temporada

Emiliano Martínez sigue agrandando su historia en el fútbol: fue elegido otra vez como el mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro 2024 y se llevó el “Trofeo Lev Yashin”. El Dibu se convirtió en el primer futbolista que es elegido en dos oportunidades con dicha distinción, ya que lo había conseguido el año pasado. Al mismo tiempo, el argentino ocupó el puesto 18° en la votación general para el jugador más destacado de la temporada en la gala que se celebró en el Théatredu Chatelet de París.

El futbolista de 32 años le ganó la votación a Diogo Costa (Porto / Portugal), Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia), Gregor Kobel (Borussia Dortmund / Suiza), Andriy Lunin (Real Madrid / Ucrania), Mike Maignan (Milán / Francia), Giorgi Mamardashvili (Valencia / Georgia), Unai Simón (Athletic Club de Bilbao / España), Yann Sommer (Inter Milán / Suiza) y Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns / Sudáfrica).

Su compatriota y compañero en la selección argentina, Lautaro Martínez, fue el encargado de entregarle el trofeo: “Ante todo muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre muy agradecido al Toro (Lautaro Martínez) por meter el gol en la final con la selección argentina. También al Aston Villa. Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros, es un honor. Ellos me conocen y están conmigo día a día”.

Y agregó: “Vengo de un lugar muy chico y siempre lo recuerdo, es algo que me motiva a mejorar y a conseguir cosas grupales. Lo individual viene después de lo grupal. Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores”.

Cuando le preguntaron por sus bailes y gestos en los partidos, explicó: “A veces cuando estás en la cancha te comportas como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, hermano, marido… Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y en la Selección. Dimos un paso espectacular en el club”. Y cuando Didier Drogba, ex futbolista que ofició de presentador del evento, le preguntó por sus métodos desafiantes, se rió: “Es lo que ves vos, en la Argentina no piensan lo mismo”.

“Para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo. Al Aston Villa, la Selección… Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días”, concluyó. También protagonizó un divertido momento en el escenario con el Toro Martínez cuando hablaron sobre los penales en las prácticas.

El arquero de la selección argentina, que llegó a la ciudad francesa bajo una lluvia de silbidos por parte del público, fue galardonado con el premio que evalúa el período entre julio de 2023 y julio de 2024, en el que se destaca su gran actuación en la obtención de la Copa América con el combinado nacional y el cuarto puesto con la Premier League con la camiseta del Aston Villa.

Martínez llegó a la ceremonia acompañado por su esposa Mandinha, y con una comitiva que también integraban Martín Tocalli y Juan García García, los entrenadores de arqueros de Argentina y Aston Villa. En su llegada a la alfombra roja, el Dibu había expresado sus sensaciones al estar otra vez entre los mejores del mundo. “Es un privilegio estar acá, con mi familia, amigos y el entrenador de arqueros. Es un día muy especial, dedicado al trabajo a todo lo que hacemos con la selección y con el club. Así que es un momento para disfrutar”, dijo en diálogo con TNT Sports. A su vez, mostró su carisma y su aura de campeón ante el hostil recibimiento por parte de los franceses: “¿Si soy una estrella en Francia? No sé, no me tratan muy bien aquí…”, comentó el arquero.

Por su parte, también remarcó lo importante que fue haber conseguido entrar en la nómina para el Balón de Oro y las dificultades que esto conlleva para su posición. “Ya estar dentro de los 30 para un arquero es un orgullo, siempre valen más los goles que las atajadas. Es la ley del fútbol. Es un orgullo estar dentro de los 30 mejores es un buen ejemplo para los arqueritos en la Argentina”, remarcó. Al mismo tiempo, destacó su presente en Inglaterra: “El Aston Villa me dio todo, es un club que me dio todo a nivel profesional y en la vida también. Tengo hijos que han nacido en Birmingham, así que hay mucha lealtad entre el club y mía. Me hizo crecer muchísimo a nivel profesional y como persona, así que estoy muy debido al Aston Villa”.

La primera entrega del “Trofeo Lev Yashin” fue en el año 2019, ya que France Football decidió entregarle a los arqueros una distinción especial. Alisson Becker (Liverpool/Brasil), Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) y Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina) en dos oportunidades fueron los ganadores del premio, que lleva el nombre del único arquero ganador del Balón de Oro.