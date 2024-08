Dieron a conocer los árbitros para la tercera fecha del Torneo de Verano Comenzará el sábado y se completará el domingo. Para el miércoles próximo quedará el único encuentro postergado.

Este fin de semana se disputará la tercera fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División y desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros responsable de impartir justicia en esos 10 encuentros.

La fecha se abrirá el sábado con dos encuentros a las 16: Marquesado vs. Villa Obrera jugarán el clásico del Oeste con el arbitraje de Sebastián Preziosa, mientras que Minero vs. Carpinteria en Juventud Unida jugarán con César Alfredo c0mo juez.

El domingo habrá intensa actividad: Peñarol vs. Picón será dirigido por Nicolás Naveda, San Lorenzo vs. Colón Junior estará arbitrado por Enzo Gómez, Desamparados vs. Aberastain lo tendrá a Jesús Allegue como juez y Unión vs. Trinidad será dirigido por Rubén Fernández.

En tanto que 9 de Julio vs. Atenas será dirigido por Juan Díaz, Nahuel Silva arbitrará López Peláez vs. San Martin, Sebastián Fernández hará lo propio en Rivadavia vs. Alianza y por último Del Bono vs. Juventud Zondina contará con el arbitraje de Gabriel Montilla.