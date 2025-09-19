Diez equipos, dos días a puro hockey y una transmisión por YouTube: así será el Torneo Primavera de Estudiantil Este fin de semana, la categoría Pre promo tendrá dos jornadas intensas.

Este fin de semana, el hockey tendrá actividad plena en la cancha del Club Estudiantil, en Santa Lucía. Allí se desarrollará el Torneo Primavera, justamente su nombre en el marco del arranque de una nueva estación, prevista para la categoría Pre promo.

Un total de 10 equipos participarán del evento deportivo que comienza este sábado 20 de septiembre, alrededor de las 10 de la mañana y continuará el domingo 21 con la definición de la Copa de Oro y de Plata.

Además, para quienes no puedan asistir, el Albiverde ha creado un perfil de YouTube para que sigan los encuentros de Lomas, Argentinos, Hispano, Murialdo (Mendoza), Olimpia, Sarmiento, Richet, Caucetera, Bancaria y el local Estudiantil.

Mirá la transmisión en vivo en:

https://www.youtube.com/@albiverdes