“Donde todo comenzó”, la dedicatoria a Franco Colapinto por su vuelta a Abu Dhabi El piloto argentino afrontará la última carrera de la temporada, que podría marcar el final de su primera incursión con Williams en la máxima categoría.

Este fin de semana, Franco Colapinto correrá la última carrera de la temporada en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. En medio de la incertidumbre y los rumores sobre su continuidad, el piloto argentino vivirá momentos muy emotivos. Por eso, en las últimas horas, la F1 publicó un sorpresivo posteo sobre el nacido en Pilar y revolucionó a los fanáticos.

Hace un año, en Abu Dhabi, Colapinto se subió por primera vez a un auto de Fórmula 1 y sorprendió a todos con su rendimiento. El argentino superó a varios pilotos experimentados en cuanto a los tiempos y esto ayudó a que tuviera un lugar en Williams en esta temporada.

Para recordarlo, la categoría publicó un emotivo posteo. “Franco Colapinto se subió por primera vez a un F1 en Abu Dhabi. Un año después, vuelve al circuito donde todo comenzó”, escribieron junto a banderas argentinas y fragmentos de entrevistas que le hicieron en ese entonces.

“Fue un momento y una experiencia increíble. Creo que si me decías esto hace algunos años, no te lo creía. Estoy tan agradecido con Williams y con todos los que me han apoyado tanto durante estos años. Eso ayudó mucho a que esto pasara. Es un momento increíble, único, para cualquier piloto”, aseguraba Colapinto en 2023.

Además, aquella vez se había mostrado emocionado por su primera vez en un auto de Fórmula 1: “Cuando te subes a un auto de F1 por primera vez en tu vida; solo hay una primera vez y la verdad, poder hacerlo en una sesión oficial de F1, en un auto actual de Williams, con un equipo con tanta historia, que tiene un legado tan grande, es muy especial. Me siento en la luna ahora mismo”.

Como sucede en cada posteo que aparece Franco, los comentarios se llenaron de fanáticos argentinos pidiendo por su continuidad en la categoría y apoyándolo para el último GP del año.

El antecedente que ilusiona a Franco Colapinto para el Gran Premio de Abu Dhabi

Para este cierre en el Circuito Yas Marina hay antecedentes que ilusionan a Colapinto y a sus seguidores. Ocurre que su primera prueba a bordo de un auto de la escudería Williams -en 2023- fue justamente en Abu Dhabi, donde logró actuaciones destacadas en los test postemporada.

“Su mejor tiempo fue de 1:26.832 y sorprendió a todos los presentes al dejar por detrás a pilotos experimentados como Daniel Ricciardo, George Russell, Guanyu Zhou, su actual compañero Alex Albon y Lance Stroll”, confirmó el sitio especializado Carburando.

GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1, con Franco Colapinto: días y horarios de las prácticas, clasificación y carrera

Entrenamientos libres 1: viernes 6 de diciembre, 06:30

Entrenamientos libres 2: viernes 6 de diciembre, 10:00

Entrenamientos libres 3: sábado 7 de diciembre, 07:30

Clasificación: sábado 7 de diciembre, 11:00

Carrera (58 vueltas): domingo 8 de diciembre, 10:00