Dura sanción para el piloto Leonel Pernía: suspensión por dos años y multa millonaria El piloto fue apuntado por la ACTC tras una conducta indebida y malos términos contra los comisarios deportivos en la definición del título del TN

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) anunció este miércoles la sanción definitiva contra el piloto Leonel Pernía, quien recibió dos años de suspensión y una multa de 30 millones de pesos tras protagonizar un conflicto durante la definición del campeonato 2024 de la Clase 3 del Turismo Nacional, celebrada en Trelew, provincia de Chubut.

Según el comunicado oficial emitido por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, la sanción rige desde la fecha de publicación hasta el 26 de abril de 2027, e incluye la prohibición de competir en cualquier categoría fiscalizada por la entidad. El importe de la multa deberá ser abonado a la Fundación Favaloro en un plazo de 30 días, notificando al Departamento Deportivo de la ACTC una vez cumplido el pago.

“Aplicar al Piloto Leonel Pernía, la Sanción de 2 Años de Suspensión a partir del día de la Fecha 23 de Abril de 2025, siendo su cumplimiento el 26 de Abril de 2027, con la Prohibición de Competir en cualquiera de las Categorías Fiscalizadas por la ACTC. Más la Multa de Pesos 30.000.000 (Treinta Millones), que deberá depositar por Cuenta y Orden de la ACTC dentro de los 30 días de Notificado, a la Fundación Favaloro, Comunicando el Cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo ACTC”, citó el comunicado oficial.

Uno de los primeros en reaccionar tras la dura sanción que recibió Pernía fue Tiago, uno de sus hijos, que también es piloto. En una publicación de redes sociales que se hizo eco de lo que dictaminó la CAF, el joven escribió: “Se le puede tirar tiros a un auto de carreras con un piloto dentro y apretar de caño a una persona en un autódromo. Pero no podes equivocarte en una entrevista y pedir perdón públicamente y en privado… Se nota que miden con distinta vara a quienes les conviene”, sentenció.

El origen de la sanción se produjo por una serie de hechos ocurridos durante la última fecha del campeonato del TN, donde Pernía al mando de su auto del MG-C Pergamino disputaba el título y necesitaba ganar en autódromo de Trelew para consagrarse campeón. En la última vuelta de la final, mientras intentaba superar a Andrés Jakos, Pernía sufrió un toque que perjudicó a ambos y los dejó sin posibilidades de triunfo. Jonatan Castellano terminó ganando la carrera, y Alfonso Domenech se coronó campeón con su Volkswagen Virtus.

Una vez bajada la bandera a cuadros, Pernía se dirigió directamente a Jakos, lo sujetó del cuello y lo increpó con dureza frente a las cámaras: “Así no se corre, pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, sentenció el campeón del Super TC2000.

La situación derivó en una exclusión inmediata por “conducta inapropiada”, lo que impidió al tandilense participar en la siguiente serie. En declaraciones posteriores, criticó con dureza a la Comisión Fiscalizadora: “La CAF me chupa bien la v…”, afirmó en el programa Carburando TV, lo que agravó aún más su situación y llevó a la ACTC a aplicar la medida disciplinaria más severa.

En declaraciones a medios especializados del automovilismo, Pernía, de 49 años, defendió su accionar y apuntó contra las autoridades y la conducta de su rival. “Enderezamos un fin de semana que no estaba complicado, haciendo una maniobra hermosa, limpia y clara. Sin tocarlo a Jakos, y después con la mala intención con la que salió a correr la serie, nos dejó afuera de carrera”, dijo el piloto, quien fue campeón de la Clase 3 en 2023.

Además, consideró injusta la sanción: “No me gusta que algo tan simple como ir a decirle a un tipo que te perjudicó, que es un mala leche, termine en exclusión. Se vuelve a marcar que la injusticia es siempre para nuestro lado”. Además, en aquella ocasión agregó que la ACTC “inclina la cancha” y que “últimamente, cualquier cosa que haga Pernía es excluido, sancionado, le ponen multa o le dan fechas de suspensión”.

Pernía también vinculó el episodio con otros antecedentes, como cuando su Ford Focus fue hallado con dos impactos de bala tras la última fecha del campeonato 2023 en Viedma. “Uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal, en una parte del radiador”, recordó.

A fines del año pasado, consultado sobre el incidente, Andrés Jakos minimizó el conflicto y negó cualquier intencionalidad: “Cuando vea las cámaras bien, se va a dar cuenta del por qué, pero no sé ni por qué está enojado. Se va a dar cuenta de que no fue mala leche. Estamos corriendo por lo mismo, los dos tenemos que ganar para ser campeones”.

La ACTC dejó en claro su postura mediante la decisión disciplinaria y confirmó el inicio inmediato de la sanción. Pernía, a pesar de pedir disculpas en público y en privado, no podrá participar del Campeonato 2025 y queda excluido de toda competencia fiscalizada por la Asociación de Corredores Turismo Carretera hasta 2027.