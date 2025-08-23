El campeón sanjuanino de la Copa País cumple con la Difunta Correa y prepara el viaje La Liga Albardón-Angaco, campeona del torneo, pasó por Vallecito y organiza las finales de septiembre.

En la Liga Albardón-Angaco se viven días de gloria. De euforia pero también de agradecimiento porque el campeón de la Copa País del Consejo Federal de AFA decidió cumplir con lo pedido y el viaje a la Difunta Correa fue el primer paso de un grupo que hizo historia en el fútbol departamental que se apresta a definir la Zona Cuyo contra el ganador de la Liga de Alvear, Mendoza y la Liga de Villa Mercedes, San Luis. Es que la compleja situación económica puso en duda la chance de viajar para competir en las finales pero las gestiones y el respaldo de los propios clubes albardoneros, los sponsors, la Secretaría de Deportes y el propio vicegobernador Fabián Martín, le dieron la tranquilidad que todo está previsto y solamente tienen que dedicarse a jugar.

Encabezados por el presidente Andrés Alderete, la delegación campeona llegó a Vallecito en las últimas horas del viernes pasado para llegar a los pies de la Difunta Correa para agradecer este momento. Luego, cena con todos para renovar las energías y meterle pilas a lo que se viene. Por lo pronto y con la idea de sumar más al presupuesto que ronda los 8 millones de pesos, desde la Liga albardonera remarcaron que el próximo viernes en su sede habrá un campeonato de truco para recaudar más fondos para el seleccionado.

El entrenador, Ricardo Molina, ya programó lo que serán las dos semanas que restan para entrenar y afrontar los partidos del 3 y del 10 de septiembre para definir al campeón de Cuyo, sabiendo que hay respaldo económico para concretarlo. El problema de los entrenamientos es que cada jugador trabaja con su club y tienen que multiplicarse para poder entrenar con el seleccionado. Esta semana trabajaron lunes, miércoles y viernes. Ahora, intensificarán la agenda.

‘Tanto las autoridades de la Secretaría de Deportes como el vicegobernador, comprometieron su apoyo y eso fue un impulso anímico para todos’ Andrés Alderete (Pte. Liga)

El rival saldrá este próximo miércoles cuando en el Sur mendocino y desde las 20 en la cancha de Pacífico, la Liga de General Alvear reciba a la Liga de Villa Mercedes, obligado a remontar el 1-2 de la ida en el partido disputado en San Luis.

La Copa País, en su primera edición, reunió a cada una de las ligas por provincia. La Liga Albardón-Angaco terminó ganando la Zona San Juan al vencer en la final a la Liga Caucetera-Sanmartiniana. Fueron ocho las ligas de toda la provincia que tomaron parte de un certamen que tendrá réplica ahora con la Copa País Juvenil.