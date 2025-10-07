El Clausura sanjuanino apura la marcha y disputará dos fechas en menos de una semana La fecha 15 y 16 se jugarán entre este viernes y el miércoles próximo.

El Clausura sanjuanino apura la marcha y aprovechando que este viernes será feriado nacional en San Juan habrá intensa actividad. Es que comenzará la fecha 15 este viernes y culminará el domingo, pero 48 horas después, el martes, comenzará la fecha 16 que culminará el miércoles.

La fecha 15 tendrá el grueso de la fecha el viernes todos comenzando a las 17 horas. Trinidad recibirá a Peñarol en el Bicentenario y con ambas parcialidades, mientras que Aberastain será anfitrión de Rivadava, Colón será local de Carpintería y Marquesado chocará ante San Lorenzo.

Para el sábado quedarán tres encuentros, el que dispute 9 de Julio ante Desamparados, Villa Obrera ya descendido recibirá a Sarmiento de Zonda en cancha de Rivadavia Arbol Verde ante Atenas de Pocito, mientras que el domingo cerrarán Alianza ante Unión en el Bicentenario desde las 18 y Zondina ante Minero a las 17.

La fecha 16 se jugará entre martes y miércoles, el martes jugarán López Peláez ante Trinidad y Sarmiento ante Colón. El miércoles lo hará el resto: Atenas recibirá a Alianza, San Lorenzo será local de Arbol Verde, Carpintería chocará ante Marquesado, Minero será anfitrión de Villa Obrera. Mientras que Desamparados recibirá a Zondina, Rivadavia chocará ante 9 de Julio y Peñarol será local de Aberastain.