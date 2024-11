El desahogo de Costas tras la consagración: “Había que ganar como sea, se ganó y lo merecimos” El entrenador de la Academia habló tras la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y se refirió a la inmensa labor de sus jugadores para poder cortar con la sequía de 36 años sin títulos internacionales.

Gustavo Costas habló a corazón abierto en la conferencia de prensa posterior a que Racing grite campeón de la Copa Sudamericana 2024 al vencer 3-1 a Cruzeiro en la Nueva Olla de Asunción, en Paraguay.

El entrenador vivió el encuentro como un hincha al lado de la línea de cal y claramente la emoción siguió a flor de piel al sorprender por la consulta por una descripción del juego y sus declaraciones previas de que no importaban las formas en una definición: “¡¿Análisis, vos me estás jodiendo?! ¡¿En serio me decís?! Dejame de joder, hoy no puedo hacer un análisis. Ganamos. ¿Qué dijo otro Costas de otro Costas? Había que ganar como sea, se ganó y lo merecimos”.

“Si no sufrimos no somos Racing, tenemos que sufrir, lamentablemente. Este grupo y la gente se lo merecen, lo que hizo la gente a Racing desde que llegamos a la final es impresionante. No somos ‘millonarios’, no somos ‘la mitad más uno’ y no tenemos doscientas copas pero somos distintos a todos y hoy lo demostramos de nuevo acá en Paraguay”, expresó el DT.

También Costas se expresó sobre los momentos que atravesó su escuadra a lo largo del año y lo fuerte que fueron para responder ante la presión y las críticas que recibieron. “Este grupo se lo merecen todos porque recibimos doscientos mil palazos y no nos tenemos que olvidar cómo los trataron a todos y la falta de respeto que tuvieron contra ellos y hoy están aplaudiéndolos y festejando”.

Ante la consulta sobre la puja por el doblete y quedarse con la Liga Profesional, el entrenador bromeó con la pregunta pero no dejó dudas sobre la intención de cerrar el año con una nueva vuelta olímpica. “Dejame de joder, no podemos ni festejar el día que salimos campeones. Versos no tengo yo, seguro que vamos a pensar en el campeonato después porque ellos (por los jugadores) también lo van a querer”.

“Cuando tenés hambre como tuvieron, van a buscar eso. Ahora nos tenemos que ir a la mierda y ahora tenemos que ganar el campeonato también, porque sino nos van a putear, me imagino. Hay que disfrutarlo”, expresó entre risas.