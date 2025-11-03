El dólar volvió a los $1.500 en el Banco Nación: en San Juan el blue comenzó la semana en picada Si bien la divisa registró bajas importantes la semana pasada tras la sorpresiva victoria del gobierno, el retroceso no fue del nivel que esperaba el mercado. Para noviembre se espera una muy baja oferta de divisas.

El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza, luego de un retroceso menor al esperado la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo. En paralelo, subieron los futuros, ya que el mercado sigue sin creer demasiado en la continuidad del esquema de bandas.

El dólar blue cerró a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial se ubicó en terreno negativo. En San Juan en tanto, bajó $20 y se ubicó en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta.

El tipo de cambio mayorista aumentó $37 (+2,6%), hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 1% debajo del techo de la banda (hoy en $1.497,50). Esto sucedió luego de que la semana pasada, la primera poselectoral, cayera $47 o 3,2%, lo cual no alcanzó para revertir la suba mensual, que fue de 4,7%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.950.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 3 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.482 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar blue operó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.519,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar MEP opera a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial es de 1%.

MIRA TAMBIÉN Cuándo y a qué hora es el próximo Superclásico entre Boca y River

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,01, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.260, según Binance.