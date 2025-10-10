El emotivo recuerdo de “Pulpo” González a Russo: “Siempre lo voy a llevar en mi corazón” El mediocampista de San Martín, autor del gol frente a San Lorenzo, le dedicó el triunfo del Verdinegro al técnico recientemente fallecido.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien se estaba desempeñando como técnico de Boca, sigue generando repercusiones en el ámbito deportivo. Tras el triunfo de San Martín frente a San Lorenzo como visitante fue precisamente el autor del único gol del partido, Diego González, quien emocionado hasta las lágrimas recordó al entrenador.

“Un saludo enorme a la familia de Miguel. No pude ir al velorio, estaba concentrado y llegamos ayer desde San Juan. Este pequeño homenaje es para él”, dijo el “Pulpo” en referencia al gol que le dio la victoria al Verdinegro con un cabezazo suyo.

De hecho, después de marcar el tanto, el mediocampista levantó sus brazos al cielo en clara dedicatoria a Russo. Con lágrimas en los ojos y conteniendo lo que más pudo la emoción, afirmó: “Me aconsejó mucho. Siempre me dijo que era un luchador. Lo voy a llevar siempre en mi corazón”.

Vale recordar que González fue dirigido por Russo en durante su etapa en Boca. Fue justamente en ese momento cuando el “Pulpo” se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla, lesión que lo mantuvo fuera de las canchas varios meses. Según sus palabras, fue el entrenador fallecido el miércoles quien le dio el apoyo necesario para afrontar la operación y posterior recuperación.