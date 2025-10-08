El emotivo y respetuoso mensaje de River por el fallecimiento de Russo La institución Millonaria destacó al técnico de Boca, quien falleció esta tarde tras una larga lucha contra el cáncer.

Pocos minutos después de que se conociera el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, desde River publicaron un mensaje oficial para dejar sus condolencias.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, dejaron de lado cualquier tipo de rivalidad desde el club.

La comunicación, posteada en todas las redes sociales, rápidamente se llenó de comentarios positivos de hinchas hacia Russo: en los mismos, destacaban el perfil bajo del entrenador, el respeto que siempre le mostró al Millonario pese a haber dirigido durante mucho tiempo al eterno rival y la buena relación con Marcelo Gallardo, a quien saludó siempre muy afectuosamente cada vez que lo enfrentó.