El escándalo del fútbol local sumó un capítulo más: los árbitros se niegan a dirigir y desde la Liga afirman que la fecha se juega Desde una de las asociaciones que representa al referato sanjuanino avisaron que no prestarán servicio en la fecha que comienza este viernes. Desde la casa madre del fútbol sanjuanino dijeron que el fútbol no se suspende.

Uno más y van… Tras destaparse el escándalo que sacude al fútbol sanjuanino y que pone en el foco de la escena principalmente a los árbitros, desde ASAIC una de las asociaciones que agrupan a la mayoría de los árbitros que dirigen en la Primera División del fútbol sanjuanino, difundieron un comunicado informando que no prestarán sus servicios este fin de semana. Con eso y al borde de suspender la fecha que tiene previsto comenzar este viernes por la noche, desde la Liga Sanjuanina anunciaron que la fecha no se suspende.

Es que el comunicado de ASAIC (Asociación Sanjuanina de Árbitros Independientes Centro) y firmada por el presidente Sebastián Preziosa, si bien anunciaba que no prestarán servicio, los árbitros inmersos a dicha asociación no adherirán y la fecha se jugará tal cual está estipulada. “Los árbitros me comunicaron que no adhieren a esa medida, muchos quieren trabajar bien”, aclaró el presidente de la Liga Sanjuanina Juan Valiente.

El conflicto ya viene desde hace 10 días cuando la polémica por las apuestas ilegales puso en el ojo a los arbitrajes. En este caso particularmente a Nahuel Silva quien dirigió el duelo entre Desamparados y Peñarol que terminó ganando el local pero que durante los 105 minutos que tuvo el juego, estuvo cargado de polémicos fallos: cuatro penales sancionados, cuatro expulsados, un sinfín de amonestados y 15 minutos adicionados donde llegó el gol del triunfo de Desamparados (3-2) incluso marcado tras un evidente offside. Lo cierto es que ese encuentro terminó colapsando una olla que ya venía a presión. Desde la Liga tomaron cartas en el asunto, se suspendió la fecha y ese tiempo sirvió para recabar pruebas que serán presentadas en la Justicia el próximo lunes por parte de los abogados de la Liga Sanjuanina de Fútbol y que involucra a una cifra considerable de futbolistas, árbitros, dirigentes y técnicos.

El jueves también se conoció que la cúpula de la Comisión de Neutrales de la LSF renunció tras un conflicto con parte de los autoridades de la Liga. ¿Qué pasó? En la designación de árbitros para la fecha 12 realizada en la noche del miércoles se realizó el sorteo de árbitros y salieron designados Gabriel González y Pablo Nuñez, dos árbitros nacionales que estarían involucrados en la investigación sobre las apuestas y que habían sido parados por el Consejo Federal por polémicas actuaciones en el Federal A, ante la negativa de las autoridades de la Liga para que dirijan, desde la Comisión de Neutrales pusieron el grito en el cielo y decidieron dar un paso al costado.