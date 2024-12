El fuerte descargo de Gonzalo Montiel tras ser sobreseído en la causa por abuso sexual El campeón del mundo utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar un claro mensaje que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El futbolista Gonzalo Montiel, actual jugador del Sevilla FC y señalado como posible refuerzo de River en este mercado de pases, fue finalmente sobreseído en la causa por abuso sexual que se seguía en su contra desde 2019. La Justicia resolvió que no había elementos suficientes para sostener la acusación, dejando al campeón del mundo libre de cargos.

El caso comenzó en marzo de 2019, cuando una joven denunció haber sido abusada sexualmente durante una fiesta en la casa del jugador, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Montiel siempre negó las acusaciones y colaboró activamente con el proceso judicial. Tras la resolución, el defensor emitió un comunicado en el que expresó su alivio y compartió un mensaje contundente sobre lo sucedido.

El descargo de Gonzalo Montiel tras ser sobreseído en la causa por abuso sexual

“Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa. Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver. Dañaron a mi familia y a mi mujer, quien, estando embarazada, tuvo que lidiar con esta mentira. Además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme. Me solidarizo con las personas que sufren situaciones de abuso en cualquiera de sus formas, pero la mentira que se intentó instalar en mi contra significó la banalización de un mal que afecta gravemente a muchas personas en el mundo y que no debe ser tratado con liviandad ni con mentiras, como lo fue en este caso. Es muy injusto que hayan ido tan lejos, manchando mi reputación sin importarles mi persona, ni mi familia, ni las personas que realmente sufren un mal de extrema gravedad como el referido. Agradezco a la gente que siempre confió en mi inocencia y me acompañó en momentos injustos y difíciles. Gracias a Dios la verdad sale a la luz siempre. Felicidades”.