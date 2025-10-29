El Gobernador recibió a Santiago Flores, campeón mundial de Powerlifting El sanjuanino obtuvo este premio en una competencia que se realizó en Camboriú.

En la tarde de este martes, el gobernador Marcelo Orrego recibió a Santiago Flores, quien se consagró campeón mundial de Levantamiento de Potencia (Powerlifting), en un torneo que se realizó en Camboriú, Brasil.

Flores compitió en la categoría Junior -90 kg y logró ingresar ya que su pesaje reglamentario fue de 89,450.

Al salir del encuentro, el deportista se mostró muy contento por el recibimiento del Gobernador y dijo que “vine a presentar mi premio en esta disciplina que practico de forma profesional hace tres años”.

Por su parte, el secretario de Deportes Pablo Tabachnik mencionó que “estamos muy felices de poder acompañar a este deportista que salió campeón mundial en la disciplina Powerlifting y que llegó ayer a la provincia”

Además, destacó la importancia que tiene para los deportistas el apoyo del gobierno y mencionó que “la ayuda del Estado a los deportistas de alto rendimiento no solo impulsa sus logros individuales, sino que además los convierte en referentes para deportistas más chicos, promoviendo hábitos saludables y valores deportivos”.