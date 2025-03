El Inter Miami confirmó el parte médico de Messi El astro argentino se perderá la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección.

El astro argentino Lionel Messi se convirtió en una sensible baja para la Selección en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, aunque su equipo, el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), detalló que la lesión no es grave.

Messi, que había empatado el partido ante Atlante United a los 20 minutos del primer tiempo con una muy buena definición, fue reemplazado en la segunda mitad por una molestia en la parte trasera de su pierna izquierda.

Al día siguiente, se confirmó que el capitán de la Selección argentina no iba a viajar para la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, lo que generó una gran preocupación.

Sin embargo, el Inter Miami aclaró que se trata de “una lesión de bajo grado en el músculo aductor”.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense detalló que Messi “se sometió a una resonancia magnética para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor que experimentó durante el partido contra el Atlanta United. Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor”.

Además, explicaron: “Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, por lo que no pusieron fecha para su regreso a las canchas aunque se espera que sea en pocas semanas.

La de Messi significa una baja muy sensible para la Selección, que este viernes visitará a Uruguay en el Estadio Centenario y el próximo martes recibirá a Brasil en el Mas Monumental. Durante esta doble fecha de Eliminatorias, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían asegurarse un lugar en el próximo Mundial que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

El mensaje de Messi luego de que se confirme que no viajará con la Selección

Luego de que se confirmara que no viajará con sus compañeros de la Selección argentina, Messi compartió un mensaje en sus redes sociales lamentándose porque “como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

De todas maneras, destacó que “desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.