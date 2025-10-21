El karting de San Juan disputó la sexta fecha de su campeonato en Pocito En La Pista Kart, Joaquín Naranjo logró el triunfo en la categoría más importante, la Rotax.

Se realizó la sexta fecha del Campeonato Sanjuanino de Karting en La Pista Kart, ubicada en el departamento Pocito. El evento, que tuvo 30 pilotos divididos en cinco categorías, contó con la organización de los responsables del predio, la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Lo más destacado fue la victoria de Joaquín Naranjo, en la Rotax, que se convierte en la categoría más competitiva.

El cronograma comenzó el día sábado con los entrenamientos no oficiales y siguió el domingo con pruebas oficiales, clasificaciones, series y carreras finales de cada una de las categorías, empezando la actividad en horas de la mañana y culminando en horas de la tarde con la entrega de premios. Además se realizó un sorteo por el Día de la Madre, una ocasión especial para agasajar a las madres de cada uno de los pilotos que se hicieron presentes en el lugar.

RESULTADOS

110cc

1- Leonel Gómez 11:11.340

2- Santino Di Carlo a 02.847

3- Pablo Cañizares a 02.991

4- Octavio Suero a 04.806 (ganó en pista pero recibió 5 segundos de recargo por falsa largada)

Promocional

1- Victoria Guarnieri 08:53.186

2- Benjamín Vizcaíno a 36.392

3- Candelaria Naveda a 40.282

4- Faustino Vizcaíno (escuelita) a 2 vueltas

Master 125cc

1- Maximiliano Cuevas 06:43.111

2- Rodrigo González a 1 vuelta

3- Nicolás Gallardo (NO CLASIFICÓ)

Super 4T

1- Federico Cichocki 10:53.273

2- Felipe Saldívar a 01.552

3- Guillermo Di Carlo a 42.139

4- Nicolás Cichocki a 6 vueltas

5- Diego Eguaburo a 7 vueltas

6- Héctor Hernández NO CLASIFICÓ

7- Pablo Ruiz NO CLASIFICÓ

Rotax

1- Joaquín Naranjo 09:17.884

2- Camilo Salas (Mendoza) a 04.894

3- Juan Ignacio Pereira 06.171

4- Juan Vizcaíno a 23.530

5- Franco Merlo a 26.505

6- Delfina Flaqué a 26.648

7- Renzo Morino a 32.472

8- Nicolás Gallardo a 2 vueltas

9- Valentino Guarnieri a 2 vueltas

10-Bautista Vega NO CLASIFICÓ

11- Valentino Bocelli NO CLASIFICÓ