El manager de Franco Colapinto hizo una dura advertencia a sus fanáticos: “Le están haciendo daño” El británico Jamie Campbell-Walter alertó que los comentarios negativos hacia el equipo Alpine y el resto de sus pilotos no favorecen a que el argentino consiga una oportunidad en pista.

La ansiedad por ver al argentino Franco Colapinto como piloto titular de Alpine genera diversas reacciones entre sus fanáticos, muchas veces de tono negativo hacia la dirección del equipo o los otros corredores, especialmente el novato australiano Jack Doohan.

A propósito, el manager de Colapinto, el británico Jamie Campbell-Walter, hizo una dura advertencia, al asegurar que esas expresiones “le estan haciendo más daño que bien”.

Resulta habitual que las publicaciones de Alpine en redes sociales contengan comentarios agresivos para la dirección y principalmente Doohan, quien fue elegido para comenzar la temporada 2025 junto al francés Pierre Gasly.

Los fanáticos suponen que, de esa forma, ejercen presión para que el argentino procedente de Williams se gane finalmente un lugar en la parrilla de la F1.

“Los que odian y creen que ayudan a Franco, le están haciendo más daño que bien. Insultos al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que lo apoyamos somos fans de todo el equipo, Pierre y Jack”, afirmó el manager.

“Compórtense con pasión pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no así”, aconsejó.

Campbell-Walter, excorredor británico, hizo su posteo en la red social X en respuesta a otro de una cuenta especializada (@Formula1Fangio) que hizo “un llamado a la solidaridad” para acabar las críticas.

“Dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, sólo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1″, escribió.