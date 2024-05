El menottismo, la ‘escuela’ futbolística que surgió por el Flaco Elegancia, belleza, juego vistoso y las formas como prioridad al igual que el resultado, es el estilo que muchos buscaron y buscan imitar.

Este domingo se conoció la triste noticia de la muerte de César Luis Menotti, una leyenda del fútbol argentino, a los 85 años. Como futbolista fue un volante que surgió de Rosario Central, pasó por Racing y Boca, pero su etapa más recordada fue como director técnico. Entre otras cosas, le dio a la Selección Argentina su primer Mundial en 1978 y fundó una nueva ‘escuela futbolística’: el Menottismo.

La carrera del Flaco como DT comenzó en 1970 en Newell’s y en 1971 llegó a Huracán, donde tuvo su primer gran muestra de buen fútbol y alzó el título con el recordado Metropolitano de 1973, y al año siguiente, tras el Mundial de Alemania 1974, fue elegido como el sucesor de Vladislao Cap y arrancó un camino que tuvo como punto más alto el título en la Copa del Mundo.

Señalado por ser el director técnico que sacó a la Selección Argentina de una serie de fracasos y lo llevó a ser la mejor con el título del Mundial 1978, no solo cambió la forma de ver a la Albiceleste en nuestro país, devolviendo el orgullo por defender los colores, también varios entrenadores comenzaron a imitar su estilo de juego y su metodología de trabajo.

El sello característico tiene como particular las pequeñas sociedades, con constante circulación de la pelota, saliendo jugando desde el fondo con paciencia y la búsqueda constante de atacar el arco rival, todo esto sin importar el oponente o escenario. “¿Existe el menottismo? No, es un disparate. Existe el marxismo, el capitalismo, el peronismo, menottismo me parece un disparate como metáfora futbolística, una boludez”, declaró alguna vez el propio Menotti. Sin embargo, su pregnancia es innegable.

Como todas, esta escuela busca ganar, pero tiene en claro que el resultado no es lo único y que las formas toman un papel fundamental. La posesión de la pelota, las triangulaciones y la búsqueda con paciencia de los espacios para poder atacar. El Menottismo busca un juego elegante, detacando la belleza y el juego vistoso, y el ganar no debe ser como sea. En primera instancia, el dibujo táctico es el 4-3-3, aunque con el paso del tiempo se fue adaptando a diferentes sistemas, aunque manteniendo el estilo.

Ángel Cappa, uno de los entrenadores seguidores de César Luis Menotti, dio detalles de lo que generó en él y en muchos otros el Huracán del Flaco. “Un equipo que tuvo un presente cargado de historia y que por eso mismo fue y sigue siendo moderno. Consiguió que medio país lo siguiera con entusiasmo y compartiera con la hinchada quemera la alegría del primer campeonato profesional”, expresó alguna vez en el prólogo del libro Bilardo-Menotti. “Sus primeras declaraciones tras la consagración resultaron un claro mensaje: ‘Quiero este fútbol para mi país. Estamos capacitados para jugar de este modo que nos hace tan felices'”, agregó.

“El menottismo nació mucho antes que Menotti, pero tenía que aparecer un futbolista de su capacidad, inteligencia y sensibilidad para sentirnos orgullosos de ser como somos y de tener un estilo y una historia que nos enriquece y permite que 3 de los 5 jugadores considerados los mejores de la historia, sean argentinos: Di Stéfano, Maradona y Messi. Y algo más importante todavía: encontramos en el menottismo una fabulosa excusa para ser felices”, concluyó

Cómo son los equipos ‘Menottistas’, puesto por puesto

Arquero: buen juego con los pies.

Laterales: proyectarse permanentemente al ataque.

Defensores centrale: Veloces, con capacidad para jugar ‘mano a mano’ y buen pie para salir jugando limpio desde el fondo.

Mediocampista: Buen pie y un gran primer pase, con mucha movilidad para generar líneas de pase.

Extremos: Mucha movilidad, buen desborde y con capacidad para penetrar con diagonales.

Centrodelantero: Poco retroceso para juego interior pero contundente frente al arco. También con movilidad para generar espacio a los extremos.

Los números de Menotti como entrenador

César Luis Menotti debutó como director técnico en Newell’s, luego pasó por Huracán, Barcelona, Boca, Atlético de Madrid, River, Peñarol, Independiente, Sampdoria, Rosario Central, Puebla y Tecos. A nivel clubes, el Flaco dirigió en 577 partidos con 244 victorias, 151 empates, 182 derrotas, consiguió cuatro título, uno con el Globo y tres con el elenco Culé. Además, en la Selección Argentina fue campeón del Mundial de Argentina 1978 y del Mundial Sub 20 de Japón 1979, donde llevó a Diego Armando Maradona.