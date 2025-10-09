El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo El capitán de la selección argentina utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias tras la muerte del DT de 69 años.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para mostrar sus respetos tras la muerte de Miguel Ángel Russo. El DT de 69 años murió este miércoles por la tarde y el jueves Boca Juniors abrió las puertas de la Bombonera para que familiares, futbolistas y fanáticos puedan rendirle el último homenaje.

En ese contexto, la Pulga, que está concentrado con el plantel albiceleste en Estados Unidos para los amistosos, subió un mensaje a su cuenta de Instagram seguida por más de 506 millones de usuarios: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.