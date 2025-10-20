El mensaje de Messi para los chicos de la Sub 20 tras la derrota en la final del mundial El capitán del conjunto mayor destacó el desempeño de los juveniles durante el torneo que se disputó en Chile.

Tras la derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, Lionel Messi fue uno de los primeros en mandar su mensaje de aliento. El capitán del conjunto nacional mayor siguió paso a paso el torneo y mostró su orgullo por la campaña que hizo el equipo que dirige Diego Placente, a pesar de no haber conseguido el título.

“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el rosarino en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Messi ya había demostrado su apoyo al equipo juvenil con mensajes luego de la victoria en cuartos de final ante México y la de semifinales ante Colombia. En ambos casos había puntualizado en Mateo Silvetti, su compañero en el Inter Miami.

La Selección argentina perdió 2-0 este domingo con Marruecos, que consiguió su primer título de la historia en Mundiales de fútbol. Yassir Zabiri, en dos ocasiones, marcó los goles de la final.