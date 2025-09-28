El Mundial de Clubes de hockey sobre patines San Juan 2025 ya se vive de lleno en la provincia. Este domingo al mediodía arribó el Barcelona, el club español que tiene entre sus filas al sanjuanino multicampeón Pablo Álvarez.
El certamen que reúne a las máximas potencias de este deporte en el mundo, tendrá a los azulgranas debutando el miércoles 1 de octubre, cuando enfrenten a Andes Talleres de Mendoza en el Estadio Aldo Cantoni.
El conjunto catalán llega como uno de los grandes candidatos al título, respaldado por su condición de vigente campeón de la Copa Intercontinental 2024, torneo que también se disputó en nuestra provincia y que ahora fue reemplazado por el Mundial de Clubes.
Con figuras de primer nivel y una historia repleta de títulos, el Barcelona buscará volver a ser protagonista en San Juan, tierra apasionada por el hockey sobre patines.