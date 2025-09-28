El Mundial de Clubes de hockey sobre patines San Juan 2025 ya se vive de lleno en la provincia. Este domingo al mediodía arribó el Barcelona, el club español que tiene entre sus filas al sanjuanino multicampeón Pablo Álvarez.

El certamen que reúne a las máximas potencias de este deporte en el mundo, tendrá a los azulgranas debutando el miércoles 1 de octubre, cuando enfrenten a Andes Talleres de Mendoza en el Estadio Aldo Cantoni.