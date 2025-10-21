El nuevo apodo que le puso la prensa francesa a Franco Colapinto tras la polémica con Gasly Autohebdo, el medio especializado francés, se refirió a la actitud del piloto argentino, que desobedeció una orden de equipo que le prohibía adelantar a su compañero galo.

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo a su etapa en la Fórmula 1 al frente de Alpine. Este lunes, el debate generó repercusión internacional cuando el medio francés Autohebdo apodó al piloto argentino como “el mal estudiante” tras desobedecer una orden de equipo que le prohibía adelantar a su compañero Pierre Gasly. La controversia se amplificó luego de que un periodista de esa misma publicación defendiera enérgicamente la maniobra del joven piloto de Pilar, marcando una división en la mirada mediática francesa e internacional.

Durante la carrera disputada en el Circuito de las Américas, Colapinto se encontró tras Gasly en la vuelta 54, momento en el que el ingeniero del equipo transmitió una instrucción clara: ambos autos debían mantener sus posiciones hasta el final. La respuesta de Colapinto no se hizo esperar y expresó su descontento por radio: “Pero es lento”. Pese al pedido, Colapinto adelantó a Gasly en la curva uno de la siguiente vuelta, argumentando que contaba con mayor ritmo y mejores neumáticos para defenderse del ataque del piloto brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto. El desenlace dejó a Colapinto en el puesto 17 y a Gasly relegado, hecho que pasó a quedar bajo la lupa de los directivos del equipo y la prensa europea.

Autohebdo publicó un extenso análisis en el que describió a Colapinto como “el mal estudiante”, remarcando la desobediencia explícita a la estrategia de equipo. La nota enfatizó que, pese a las instrucciones “inequívocas”, Colapinto ignoró las órdenes, lo que le valió ese apodo en la sección de análisis de la reconocida publicación gala. Este artículo no fue el primer tono crítico que despertó la actitud del argentino en Francia, ya que la reacción institucional fue la primera en aparecer apenas minutos después de terminada la carrera.

El director del equipo Alpine, Steven Nielsen, emitió un comunicado donde lamentó la infracción interna y remarcó la política de cumplimiento obligatorio de las indicaciones desde boxes. “Ordenamos a los pilotos que mantuvieran sus posiciones. Cualquier orden de boxes es definitiva y lamentamos que no haya sido así. Este es un asunto que abordaremos internamente. Los pilotos deben escuchar las instrucciones… Sobre todo porque en este caso no estamos jugando por el campeonato mundial ni por puntos”, afirmó Nielsen.

En este contexto, la cobertura hecha por Autohebdo no se agotó en la crítica. Pocos días después, Percy Wolff, periodista especializado del mismo portal, publicó una defensa concluyente de la maniobra elegida por Colapinto. Desde su perfil en X (antes Twitter), Wolff fue categórico: “Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada”. El mismo Wolff cuestionó la decisión estratégica del equipo y resaltó la situación límite del argentino, cuyo futuro en la escudería para 2026 sigue sin definición.