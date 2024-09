El once alternativo que piensa Gallardo para visitar a Boca El Muñeco evaluará la recuperación de sus dirigidos en la última práctica antes de Superclásico para ya disponer del equipo para ir a La Bombonera. Por lo pronto, ya se sabe que el ex-Monterrey no jugará.

“Como tenemos poco tiempo de recuperación, hay que evaluar bien y tomaré la decisión en las horas previas al partido”, anticipó Marcelo Gallardo una vez sellado el empate contra Colo-Colo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y, por ahora, se aferra a su palabra: si bien se perfila un once alternativo contra Boca, todavía no hizo ningún parado táctica y se mantiene la incógnita a la espera de la última práctica vespertina de este viernes. No obstante, la primera señal llegó antes, con la lista de convocados: no figura Maximiliano Meza, quien estaba al límite.

Luego del empate 1-1 contra Colo-Colo, fuentes del club de Núñez adelantaron que tanto él como el Colo y Bustos habían terminado con golpes y serían evaluados en los primeros días de la semana. El problema es que, si bien está mejor desde el aspecto físico, todavía no lo ven al ciento por ciento y por eso la decisión del cuerpo técnico fue no convocarlo. El otro que vuelve a ausentarse, por decisión del Muñeco, es Ramiro Funes Mori.

Entre los regresos a la nómina de futbolistas que viajarán a La Bombonera en busca de los tres puntos se destaca Agustín Sant’Anna, mientras que el resto no varía en relación al último partido entresemana que disputó el Millonario.

El plantel se reunirá por la tarde para pulir los últimos detalles de cara al Superclásico y recién para ese entonces puede aparecer algún indicio del equipo, aunque conociendo el hermetismo que suele mantener Gallardo puede que no trascienda nada hasta que la delegación llegue a La Bombonera.

Más allá de eso, si se considera la poca recuperación que tuvieron los titulares que jugaron en Chile y que tres días después del duelo con Boca se cierra la llave copera, todos los caminos conducen a que el DT se inclinará por poner mayoría de suplentes. ¿Las salvedades? Los casos de Franco Armani y Paulo Díaz, que no podrá jugar la revancha tras ser expulsado y entonces jugaría contra Boca.

La probable formación de River para visitar a Boca

Franco Armani; Milton Casco, Federico Gattoni o Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Manuel Lanzini; Franco Mastantuono o Pablo Solari, Facundo Colidio y Adam Bareiro.