El origen de la pelea entre Menotti y Bilardo En el debut del Narigón, la Selección empató 2 a 2 contra Chile. No fue fácil, porque debió volverse desde Santiago por una urgencia familiar, los futbolistas no interpretaban el mensaje del técnico y a los pocos días estallaría la histórica polémica con el Flaco, fallecido este domingo a los 85 años.

En la noche del 12 de mayo de 1983, hace casi 41 años, Carlos Bilardo fue entrevistado sobre el césped del estadio Nacional de Santiago, al otro lado de la Cordillera de los Andes. Faltaban pocos minutos para un Chile-Argentina que rubricaría su debut como técnico de la Selección y, aunque nadie lo sabía en ese momento, también marcaría el kilómetro cero hacia la segunda estrella de nuestro fútbol, la Copa del Mundo de México 86. El entrenador parecía intuir que algo grande estaba naciendo, o al menos vislumbraba esa posibilidad en el futuro: “No hay amistosos, hay que ganar siempre. Ganando se ayuda a trabajar y nos da tranquilidad, nunca es un partido más para mí”, le dijo proféticamente al periodista Julio Ricardo, enviado a Chile de Canal 9, la emisora que segundos después transmitiría el estreno.

Sin embargo, como si el dramatismo -no sólo el deportivo- fuese un signo que acompañaría a su era tantas veces criticada, esa noche terminaría con un susto mayúsculo para Bilardo: su hija, Daniela, había sido internada de urgencia en Buenos Aires por un posible cuadro de apendicitis. Apenas enterado, después del empate 2 a 2, el técnico se volvió de emergencia en un avión privado, sin el resto de la delegación. A las pocas horas, ya apagada esa alarma, Bilardo lanzaría las declaraciones que iniciarían su eterna polémica con César Luis Menotti, su antecesor, que murió este domingo a los 85 años. La paz de su ciclo, mientras los jugadores convocados intentaban descifrar el estilo del Narigón, apenas duraría un partido.

Tras los ocho años de Menotti entre 1974 y 1982, un extraordinario trabajo que le dio a la selección el primer título –pero a la vez un liderazgo que había quedado desgastado tras el fracaso en España 1982-, Bilardo firmó contrato con la AFA el 24 de febrero de 1982 y, menos de un mes después, el 18 de marzo, dio su primera convocatoria para el estreno ante Chile. Era un fútbol tan diferente al actual que, según relató en uno de sus libros, “Doctor y Campeón”, al comienzo no sólo debía ocuparse de elegir a los nuevos jugadores –sólo cinco de ellos habían participado en el Mundial anterior- sino que también se ocupó de conseguir un juego de pesas para los entrenamientos del plantel.

“Las primeras pesas, a mediados del 83, las armamos con tachos para abaratar costos. Les pedí latas de aceite a los empleados de una estación de servicio en Flores, en Boyacá y Avellaneda. Luego le pedí unos fierros a un herrero y armamos las pesas con esas latas que rellenamos con cemento. Después, las pintamos con los colores argentinos”, escribió Bilardo sobre sus primeras semanas como técnico de la selección.

Los 18 citados al primer partido jugaban, íntegramente, en el fútbol local: Independiente (6), Estudiantes (3), Vélez (2), Ferro (2), River (2), Boca (2) y hasta Loma Negra de Olavarría (Pedro Magallanes). No estaba el capitán anterior, Daniel Passarella, ni el futuro líder, Diego Maradona, pero aún así sorprende el enorme acierto inicial de Bilardo: cuatro de los primeros 11 titulares en Chile -Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Julio Olarticoechea y Jorge Burruchaga, que apenas tenía 20 años- también jugarían de arranque, tres años y medio después, la final de México 1986. No sólo eso: otros dos futuros titulares ante Alemania Federal en el Azteca, Nery Pumpido y José Luis Brown, también estuvieron en el banco de suplentes de aquel partido inaugural en Santiago.

Ante un rival que había perdido sus tres partidos en España 1982, pero que pocos días antes le había hecho un partidazo a Brasil en el Maracaná -pese a la derrota 3 a 2-, Bilardo eligió a Ubaldo Matildo Fillol; Carlos Arregui, Enzo Trossero, Ruggeri, Olarticoechea; Giusti, Claudio Marangoni, Norberto Alonso, Burruchaga (Alejandro Sabella); Gabriel Calderón (Víctor Rogelio Ramos) y Ricardo Gareca. Una de las principales sorpresas era el regreso del Beto Alonso, entonces en Vélez, campeón en 1978 pero que no jugaba en la selección desde hacía cinco años, justamente desde el 0 a 0 ante Brasil en el Mundial de Argentina. “Bilardo quiere que sea el conductor y haré todo lo posible para no defraudarlo”, dijo el ídolo de River, también segundos antes del partido.

El ciclo Bilardo empezó con el pie izquierdo por un golazo de tiro libre de Juan Carlos Orellana a los 35 minutos de la primera parte. En el entretiempo, según recordaría más adelante el propio Giusti, el volante de Independiente habló con el técnico porque no se sentía cómodo con su nuevo rol: “Acostumbrarme a los equipos de Bilardo no era fácil. Cuando debutamos contra Chile me dijo: ‘Vos tenés que marcar al 10’. Ese 10 era bueno, pero no se movía y yo estuve parado todo el primer tiempo, así que en el entretiempo me preocupé: ‘Carlos, no corrí nada, ni transpiré’. Y me dijo: ‘Tranquilo, en el Mundial tenés que tener cuidado porque hacés algo mal y te volvés’. Durante tres años repetía eso: ‘Hacés mal una cosa, gol de ellos y te subís a Aerolíneas Argentinas’”. Pocas horas después del partido, al regresar a Buenos Aires, Burruchaga diría algo parecido a su compañero de equipo: “Entré más preocupado en marcar que en jugar. Nos faltó la confianza con la que todos jugamos en nuestros clubes”.

Esas dificultades de los jugadores para interpretar a Bilardo también quedaron de manifiesto en la crónica de la revista El Gráfico de la semana siguiente. “El equipo denunció de entrada más preocupación por demostrar que había aprendido la partitura ensayada que darle a la misma el vuelo poético que necesita. Burruchaga luchó toda la noche para encontrar su posición y su función dentro de la cancha. Cada uno cumplía lo que se le había pedido, pero con las alas cortadas a la espontaneidad. Ruggeri le puso barrotes a su temperamento: no hizo ninguna excursión ofensiva de esas que llevan fuego y contagian”.

Con camisetas de mangas largas y pantalones y medias blancas, Argentina se recuperó en el segundo tiempo. A los 10, un penal a Gareca fue anotado por Alonso –el remate original del Beto pegó en el arquero Óscar Wirth pero el propio 10 convirtió en el rebote- y, a los 35, el propio Gareca finalizó en la red una gran jugada iniciada entre Calderón y Arregui. Parecía triunfo argentino pero, a los 37, otro tiro libre de Orellana terminó en gol, esta vez de manera fortuita: un rebote en la barrera terminó asistiendo a Rodolfo Dubó, quien definió ante Fillol para el 2 a 2 final.

Para Bilardo, la noche le entregaría una sorpresa dramática, aunque con final feliz: “Apenas terminó el partido, un dirigente se me acercó y me anunció que debía retornar de urgencia a Buenos Aires porque habían internado a mi hija a causa de una apendicitis. Nadie me había avisado nada. Me volví en el avión privado del diario Crónica y apenas bajé en el aeroparque fui al Hospital Italiano, donde Daniela era atendida por médicos amigos a la espera de saber cómo evolucionaba. No hubo necesidad de intervención quirúrgica”, recordaría años más tarde.

Solucionado ese problema, a Bilardo se le vendría –y él protagonizaría, claro- una polémica que acompañaría su ciclo: el 2 a 2 ante Chile fue el único partido de la selección mayor libre del conflicto con Menotti, su antecesor. Esa bomba a punto de activarse se advertía en los diarios y revistas previos y siguientes al debut. Mientras El Gráfico habló de un “empate justo en un espectáculo discreto”, se permitió el optimismo al decir que que “Argentina alumbró el comienzo alentador de una nueva etapa” y puntualizó como figuras a Alonso, Gareca y Trossero, con 7 puntos, la mirada de Clarín –más celebratorio del menottismo, al punto que el enviado del diario a Santiago reconoció el día del partido que sus periodistas se sentían “protagonistas” en el equipo de Menotti- mostró cierta decepción.

En lo que sería el inicio de una polémica eterna, menottismo contra bilardismo en los medios de prensa, Clarín publicó en el comentario del 2 a 2 ante Chile: “Argentina mostró la idea futbolística que pregona Bilardo. Salió a la cancha con movimientos estructurados. No compartimos el espíritu que parece ir mostrando el equipo. Por momentos, una mecánica a la italiana. El equipo se olvidó de la pelota por largos pasajes. Alonso tiró muchos pelotazos, ¿pero qué podía hacer?”. Y al día siguiente, esa editorial se profundizó: “No nos seduce esa filosofía futbolística como argumento principal, que para nosotros sigue pasando por cómo se administra la pelota”.

Pero días después de su debut ante Chile, todavía en mayo de 1983, a Bilardo le preguntaron por el (supuesto) estilo del fútbol nacional, pomposamente llamado “La Nuestra”, aquella proclama de gambetas y floritura técnica que los argentinos se habían atribuido a comienzos de siglo XX para distinguirse de los ingleses, unas raíces que Menotti reivindicaba al punto de arrogarse: “El fútbol que le gusta a la gente”. Bilardo, sin embargo, lo puso en duda: “En el Mundial 78 no estuvieron Alonso, Bochini ni Maradona, jugadores que responden a esa idiosincrasia. El Mundial se ganó con (futbolistas más aguerridos, como) Luque, Passarella, Gallego y Kempes”, dijo Bilardo, que primero como jugador y después como técnico se había forjado en un estilo diferente al de Menotti, casi antagónico.

Menotti se sintió aludido por los dichos de su sucesor tras el empate ante Chile y, después de una derrota de una Argentina Sub-23 dirigida por Bilardo ante el Valladolid de España –el 28 de mayo, dos semanas después del debut ante Chile-, le devolvió la crítica: “No se puede jugar un partido al otro día de bajar del avión tras un viaje a Europa. En este plantel había muchachos que gozaban de gran cotización y perdieron prestigio”, dijo en Clarín, el 4 de julio de 1983.

Bilardo entró en cólera: “Leí el diario y me enloquecí, me tuve que tomar dos lexotanil, pero nada me hacía efecto. Estaba envenenado”, reaccionó el técnico. Y al día siguiente le respondió en una conferencia de prensa: “Cuando asumí en la selección lo único que encontré fue una silla y un escritorio. No había carpeta de jugadores, no había calendario, no había contactos, no había nada. Este país necesita que se hable menos y se trabaje más. Estamos cansados del verso”.

Menotti lo contraatacó más retórico: “No pueden ofender los que quieren, sino los que pueden, y Bilardo no puede. No pueden ofender historias del tipo de mujer embarazada, con perdón de las mujeres embarazadas”, le dijo a La Nación el 8 de julio, en lo que se supone que fue un intento de señalar a Bilardo como una persona que pasaba por un momento de mayor sensibilidad que la habitual. En cuestión de horas se había levantado el Muro de Berlín. Juntos alimentarían una polémica, no exenta de megalomanías y golpes bajos, que crecería como una bola de nieve a medida que llegaba el Mundial de México. Y eso que la Argentina de Bilardo sólo había jugado un partido.

* Nota publicada originalmente el 12 de mayo de 2023.