El piloto sanjuanino Martín Cisella brilla en las rutas de Italia Emigró hace más de 20 años pero no olvida su tierra. Debutó con podio y sueña con correr en San Juan.

La pasión fierrera no sabe de fronteras. Tampoco el amor por la tierra que lo vio nacer. En esa combinación pasa la vida del piloto y empresario sanjuanino Martín Cisella que vivió un fin de semana inolvidable al debutar con podio en el campeonato italiano de Acisport Cross Country. Emocionado, Martín quiso que toda su gente de San Juan, de su amado San Juan, supiera que nunca los olvida y que siempre está Argentina en sus sentimientos.

Tanto como esa bandera celeste y blanca a los costados del Canam X3 que tan bien respondió en el Baja dello Stella 2025, corrida en la en la espléndida zona de Rivignano Teor, en Friuli Venezia Giulia, durante el pasado fin de semana. Esta competición, ahora en su segunda edición, formaba parte del campeonato italiano Acisport Cross Country. Cisella compitió en la categoria SSV T4, con un Canam X3-Southracing, que ha participado en el Dakar 2023 con Cristina Gutiérrez y el Dakar 2024 con Joe Ferreira.

La felicidad del ganador

Ahora la próxima carrera es este finde semana por el Campeonato Italiano Sparco que en este momento lo tiene a Cisella en la segunda posición, pero se define este weekend en la Pista de motocross Armeno.

Feliz, Martín recordó su experiencia en el Viejo Continente: ‘Yo ya corria en otros campeonatos italianos. Soy campeón italiano 2024 de velocidad fuoristrada UTV, que se corre en pistas de motocross. También gané la edición del Ice Challenger 2025 en la pista Crevacol en Saint Rhemy. Y esta fue mi primer carrera en este campeonato italiano y afortunadamente, hice podio’.

Pero más allá del presente en el automovilismo y de sus emociones, Martín no olvida sus raíces pese a que hace más de veinte años que dejó San Juan para buscar su futuro en Italia.

‘Hace muchos años representaba a San Juan con el canto en el Pre-Cosquin y después de varios giros de mi vida dejé San Juan y me vine a los 18 años aqui a Italia, donde estaba mi padre y empecé a trabajar en los parking de el aeropuerto de Milano Malpenza. Despues de varios años me he abierto mi empresa de parking y ahora a mis 40 años tengo varios parking en zonas de Italia y en 3 aeropuertos. Eso me permite economicamente de poder comprar estos juguetes para grandes y prepararlos para las competiciones’.

Y la nostalgia le gana: ‘En San Juan está todavia una gran parte de mi familia, tías, tíos, mi abuela que veo todos los años que voy a mi provincia. Me gustaria algun dia poder hacer una carrera en san juan tipo el CANAV para poder vivir los paisajes de mi querido San Juan’.