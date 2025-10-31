El piloto sanjuanino Tobías Martínez se presenta en el Turismo Carretera de Paraná Este sábado participa en los Entrenamientos y Pruebas de Clasificación.

El Turismo Carretera llega a Paraná este fin de semana con un total de 50 inscriptos para disputar la 13ª fecha del campeonato 2025, tercera de la Copa de Oro. Allí estará el sanjuanino Tobías Martínez a bordo del Toyota N° 107 del Rus Med Team.

Se espera que una verdadera multitud se convoque en el escenario de la Ruta 12, KM17 -Sauce Montrull- del Club Volantes Entrerrianos que preside hoy el ídolo del automovilismo local, Omar ‘Gurí’ Martínez y cuenta con la inestimable colaboración del empresario Sergio Lifchitz para llevar adelante las excelentes mejoras que las instalaciones y el predio de uno de los mejores autódromos del país ha recibido en el último tiempo. Incluido el túnel que, ahora, permite cruzar la pista en todo momento, la nueva ‘Zona Técnica’, en el ensanchamiento del ‘pit lane’, la compra de terrenos aledaños y un parque solar.

El circuito entrerriano es uno de los circuitos clásicos de la era moderna del Turismo Carretera, entrando en su historia en el año 1997 con Juan María Traverso como primer ganador, con aquel recordado Chevrolet. Esta competencia llega en etapa de definición, con Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) como líder del playoff, dominador de la categoría y buscará su primer éxito en este escenario. El actual campeón, Julián Santero (Ford Mustang), marcha segundo pero todavía debe el triunfo.

Esta cita tendrá un total de 50 participantes y la actividad como es habitual comenzará a el sábado con los entrenamientos desde las 11:05.

Cronograma: Sábado 1 de noviembre: 11.05 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC; 13.20 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC y 16.03 a 16.50 – Clasificación TC

Domingo 2 de noviembre: 10.10 a 10.20 – 1ª Serie TC (5 vueltas); 10.35 a 10.45 – 2ª Serie TC (5 vueltas); 11.00 a 11.10 – 3ª Serie TC (5 vueltas) y 13.30 a 14.20 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

Top Race

La Copa Top Race comenzará este fin de semana en el circuito 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. En la ocasión se producirá el retorno del piloto sanjuanino Ulises Campillay, quien regresará a la categoría con el Toyota Corolla N°111 del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport.

Cronograma: Sábado 1 de noviembre: 10 a 11:05 – Entrenamiento 1 Top Race; 12.30 a 13.35 – Entrenamiento 2 Top Race; 16:45 a 17:25 – Clasificación.

Domingo 2 de noviembre: 13:10 – Final Top Race (30 minutos más una vuelta).