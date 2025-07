El posteo de Paulo Dybala para Leandro Paredes tras el recibimiento en la Bombonera El cordobés felicitó a su amigo e ilusionó a todos los fanáticos con su posible llegada.

Este jueves se vivió una fiesta en la Bombonera en el recibimiento de los hinchas de Boca para Leandro Paredes. El mundo del fútbol reaccionó a este regreso y uno de los que revolucionó a los fanáticos fue Paulo Dybala, que hizo un emotivo posteo para su amigo y recibió pedidos de los xeneizes.

Desde que Paulo Dybala reveló que es hincha de Boca, los fanáticos se ilusionan con su llegada. Tras la vuelta de Paredes, su nombre volvió a estar en portada y cada gesto es tomado como un guiño.

En este caso, el futbolista cordobés le dedicó unas emotivas palabras al flamante jugador de Boca, con quien comparte una gran amistad.

Leandro Paredes y Paulo Dybala formaron una gran dupla dentro y fuera de la cancha.

“Sé lo feliz que te hace volver a tu casa y cuanto lo querías. ¡Siempre te vamos a estar alentando y deseando lo mejor desde acá! Te voy a extrañar adentro de la cancha y los vamos a extrañar a los 5 afuera también. Los queremos mucho”, escribió Paulo junto a varias fotos compartiendo dentro y fuera de la cancha e incluso con sus familias.

La respuesta de Paredes no tardó en llegar: “¡Te amo hermano!“. Además, le agregó dos corazones con los colores de Boca. También comentó Camila Galante, la esposa del futbolista xeneize y una frase ilusionó a todos: ”Amigooooooo los vamos a extrañar mucho. ¡Nos vemos pronto! Los queremos”.

Una de las fotos que publicó Paulo Dybala para despedir y felicitar a Leandro Paredes por su llegada a Boca.

En las respuestas a esta publicación, los hinchas de Boca no dudaron en tentarlo para que sea jugador del equipo. “Che, para que no se extrañen tanto te podrías venir, no hay drama, te hacemos un lugarcito, Paulo”, “Son solo 6 meses que lo vas a extrañar, en enero estás acá”, “No los extrañes, venite y listo”, “Tenemos lugar para uno más”, fueron algunos de los comentarios.

Qué dijo Leandro Paredes sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca

“Me encantaría (que venga Paulo Dybala a Boca), es un sueño. Es decisión de los demás, cada uno tiene su vida. Si le toca venir, bienvenido sea”.