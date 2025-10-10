El primer homenaje para Russo en la fecha 12 fue en el partido entre San Martín y San Lorenzo El sentido y respetuoso minuto de silencio a Miguel Ángel Russo en la cancha de San Lorenzo.

En el partido entre el Ciclón y el Verdinegro, que abrió una nueva jornada del Clausura, hubo respeto y reconocimiento para el inolvidable técnico.

Luego del velorio en el hall central de la Bombonera el jueves, con una multitud de hinchas de todos los equipos presentes, llegó el primer homenaje a Miguel Ángel Russo en la fecha 12 del Torneo Clausura: fue en el partido entre San Lorenzo y San Martín de San Juan este viernes, en el Pedro Bidegain, el que abrió una nueva jornada del fútbol argentino.

Primero, en la pantalla del estadio se reflejó la imagen de Russo en blanco y negro, con un mensaje que decía “¡Hasta siempre, Miguelo!“. Y después, la voz del estadio, ya con los jugadores en la cancha y antes de que comience el partido, anunció un minuto de silencio a modo de homenajear al entrenador.

Finalizado este, con los jugadores de ambos equipos y el cuerpo arbitral en el centro de la cancha, todo el estadio se levantó y aplaudió, para así darle un último adiós al inolvidable técnico.

En San Lorenzo, Miguelo no logró títulos, pero tuvo dos ciclos: uno entre julio del 2008 y entre abril del 2009, y otro más reciente, desde octubre del año pasado hasta mayo de este año, antes de asumir en Boca, y en el que metió a un equipo atravesado por una crisis institucional, con jugadores que hasta suspendieron una práctica a modo de protesta por incumplimientos salariales antes de los cuartos de final frente a Argentinos, en semifinales del Apertura.