El reclamo de Messi tras el empate entre Argentina y Venezuela: “Es difícil jugar así” La Selección igualó 1 a 1 en Maturín, en una cancha que condicionó el desarrollo por la cantidad de agua acumulada. “No podíamos dar dos pases seguidos”, subrayó el capitán albiceleste. Rodrigo de Paul también fue lapidario

La selección argentina igualó 1 a 1 contra Venezuela, con goles de Nicolás Otamendi para la Albiceleste y Salomón Rondón para la Vinotinto por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa del Mundo del 2026. El encuentro estuvo atravesado completamente por el estado del terreno de juego, que quedó en muy malas condiciones tras una lluvia que sometió al Estadio Monumental de Maturín en la previa del choque. Dicha dificultad fue remarcada por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y por todos sus dirigidos, como es el caso de Lionel Messi.

El capitán del cuadro argentino volvió a entrar en las convocatorias después de perderse la última fecha FIFA por la lesión en su tobillo derecho. Ahora, tras consagrarse campeón con el Inter Miami de la MLS Supporters’ Shield, volvió a calzarse la camiseta albiceleste. “Se hizo larga la espera para volver a jugar. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos en el club, pero estoy contento de volver, de seguir teniendo continuidad y otra vez estar acá”, expresó Messi frente a los micrófonos tras el pitido final.

También esclareció cómo se tomó la decisión de perderse los partidos de septiembre con el combinado nacional. “Todavía no había jugado, había entrenado poco. Todavía no estaba al 100% desde lo físico, ni del tobillo, porque todavía me molestaba. Es muy normal, decidimos que no estaba y lo mejor era quedarme a entrenar para terminar de ponerme bien”, aclaró el rosarino. Al mismo tiempo, se refirió al paupérrimo estado del terreno de juego, repleto de agua, al punto que frenaba el balón en varios sectores del campo.

“Es muy difícil, se hace el partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. Es difícil jugar así. Se juega muy poco. La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido, el cual no habíamos preparado, pero sí estábamos preparados porque ya lo hicimos: luchar en la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho porque no se podía jugar para atrás. En el primer tiempo dimos unos pases para atrás y el agua los paraba y nos complicábamos. Hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha”, explicó el astro argentino sobre el desarrollo.

A pesar de llegar con muchos minutos sobre sus piernas desde los Estados Unidos, Messi completó los 90 minutos y revalidó el perfecto estado físico en el que se encuentra. La próxima jornada para la Selección será el martes 15 de octubre, cuando reciba a partir de las 21 a Bolivia en el Más Monumental. “Muy feliz, extraño volver a jugar en Argentina. Contento. Ahora, tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido de local”, comenzó a palpitar el número 10.

Por su parte, quien también habló frente a las cámaras fue Rodrigo De Paul. Y el volante del Atlético de Madrid fue aún más contundente: “Horrible partido. Imposible de jugar. Lamentablemente hay que adecuarse a las circunstancias, no está bueno, pero es lo que toca y no pudimos llevarnos los tres puntos”.

“Cada partido es diferente, en el caso de Colombia, era un equipo que jugaba muy bien y el calor tuvo mucho que ver. En este caso realmente no se podía jugar al fútbol. Había que ir mucho a la segunda pelota y era todo más disputado. Hay que seguir trabajando y conseguir el objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Hay que seguir creciendo como equipo y, ante todo tipo de dificultades, demostrar que crecemos”, comentó el Motorcito de la Albiceleste.

Por último, respondió a los gestos que realizaron los futbolistas argentinos en el calentamiento previo y su malestar sobre el estado del césped. “Nosotros acatamos las órdenes y hacemos lo que nos dicen. Obviamente, para nosotros las mejores condiciones para jugar es que haya un buen campo, un buen clima y que la pelota corra; no pedimos mucho. Creo que lo hacemos bien y por eso de visitante nos están poniendo estas dificultades más allá de las futbolísticas”, cerró De Paul sobre atraso del horario inicial del enfrentamiento.